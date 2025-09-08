Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos, no Rio de Janeiro

A cantora carioca Angela Ro Ro, um dos grandes nomes da música popular brasileira, morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, após mais de dois meses internada na UTI. Ela estava no Hospital Silvestre na Zona Sul do Rio de Janeiro, sofreu uma parada cardíaca, foi reanimada por cerca de 15 minutos mas não sobreviveu.

A artista sofreu uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. A informação foi confirmada por sua ex-namorada, Laninha Braga, que vinha cuidando dela, e pelo produtor Paulinho Lima, amigo próximo.



Angela Ro Ro abre o coração e canta sucessos no projeto Salve Rainhas

A internação ocorreu depois que ela passou por uma traqueostomia em razão de uma infecção pulmonar. Nas redes sociais, pouco antes de ser hospitalizada, a cantora havia pedido ajuda financeira aos fãs: “Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês”.

Nascida no Rio em 5 de dezembro de 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves ganhou o apelido Ro Ro ainda criança, por causa da voz rouca e marcante. Sua carreira começou nos anos 1970, após uma temporada na Itália, quando conheceu o cineasta Glauber Rocha.

Ele a apresentou a Caetano Veloso, que a convidou para tocar gaita no álbum Transa (1971). Seu disco de estreia, lançado em 1979, trouxe apenas composições próprias e sucessos como “Gota de sangue”, “Balada da arrasada” e “Amor, meu grande amor”.

Homenagem de Maria Bethânia

Dois dias antes da morte de Angela Ro Ro, Maria Bethânia prestou uma homenagem à amiga durante show de sua turnê de 60 anos de carreira. No apresentação realizada no último sábado (6/9), no Rio de Janeiro, Bethânia dedicou à amiga as interpretações de “Mares da espanha” e “Gota de sangue”.

Com informações da Rádio Tupi