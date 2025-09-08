FliAraxá recebe Itamar, Scholastique e 50 autores em outubro

Menos de um mês separa Araxá do maior festival literário do interior do país. O Fliaraxá chega à sua 13ª edição entre 1º e 5 de outubro, com o tema “Literatura, encruzilhada e memória”.

O Teatro CBMM receberá nomes de peso da literatura: Scholastique Mukasonga, sobrevivente do genocídio em Ruanda, é a homenageada; Itamar Vieira Jr., de Torto Arado, volta como estrela nacional; Léonora Miano vem da cena literária francesa; e, no último acerto, a portuguesa Rute Simões Ribeiro foi confirmada. Mais de 50 autores dividem o palco ao longo da semana.

A curadoria ficou a cargo de Jeferson Tenório, Bianca Santana e Sérgio Abranches, que assinam a programação junto de Afonso Borges. O patrono desta edição é Agripa Vasconcelos, autor de “Dona Beja”.

O festival é gratuito, será transmitido online e terá tradução em Libras. Além das mesas literárias, haverá oficinas, lançamentos de livros independentes (com doação obrigatória para bibliotecas da cidade), prêmios de redação e desenho para estudantes e até poesia nos sacos de pão que circulam pelas padarias de Araxá.

Em parceria com o Instituto Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado, o festival vai compensar suas emissões de carbono com reflorestamento.

Veja abaixo a programação completa:

Dia 1/10, quarta-feira

18h – Mesa dos autores locais

19h – Fala dos Curadores

20h – Itamar Vieira Jr, Bianca Santana e Sérgio Abranches | Mediação: Jamil Chade

Dia 2/10, quinta-feira

18h – Juliana Monteiro, Lívia Santana Vaz e Ricardo Ramos Filho | Mediação: Marcelino Freire

19h – Sérgio Abranches, Cidinha da Silva e Calila das Mercês | Mediação: Jamil Chade

20h – Taiane Santi Martins, João Carrascoza e Christiane Sobral | Mediação: Jeferson Tenório

21h – Scholastique Mukasonga, Itamar Vieira Jr | Mediação: Bianca Santana

Dia 3/10, sexta-feira

17h – Léonora Miano e Taiane Santi Martins | Mediação: Rafael Nolli

18h – Alê Santos, Fernanda Bastos e Ana Kiffer | Mediação: Jamil Chade

19h – Nina Rizzi, Marcelino Freire e Henrique Marques Samyn | Mediação: Lívia Sant’Anna Vaz

20h – Natalia Timerman, Tatiana Salem e Jeferson Tenório | Mediação: Afonso Borges

21h – Myriam Scotti, Geni Nunez e Eliane Marques | Mediação: Sérgio Abranches

Dia 4/10, sábado

9h – Prêmio de Redação

11h – Silvana Gontijo, Morgana Kretzman e Ricardo Prado | Mediação: Sérgio Abranches

13h – Leo Cunha, Tino Freitas, Alessandra Roscoe | Mediação: Rafael Nolli

14h – Jeovana Vieira, Luiz Maurício e Nina Rizzi | Mediação: Marcelino Freire

15h – Mariana Carrara, Hugo Monteiro Ferreira e Ricardo Ramos Filho | Mediação: Jeferson Tenório

16h – Bianca Santana, Myriam Scotti e João Carrascoza | Mediação: Ricardo Ramos Filho

17h – Alê Santos, Vinicius Neves Mariano e Sérgio Abranches | Mediação: Bianca Santana

18h – Cecília Oliveira, Matheus Leitão e Lívia Sant’Anna Vaz | Mediação: Paulo Scott

19h – Tatiana Salem Levy, Marcelino Freire e Calila das Mercês | Mediação: Sérgio Abranches

20h – Paulo Scott, Cidinha da Silva e Geni Nunez | Mediação: Afonso Borges

21h – Leitura por Odilon Esteves

21h15 – Scholastique Mukasonga e Jeferson Tenório | Mediação: Jamil Chade