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ELEIÇÕES 2026

Artistas declaram voto em Lula em ato pela democracia em Copacabana; veja

Malu Mader, Claudia Abreu e Tony Bellotto estão entre os nomes que participaram de manifestação no Rio a menos de um mês das eleições presidenciais

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Repórter
14/09/2026 08:36 - atualizado em 14/09/2026 08:48

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Alerta para o partido: eleitores do Nordeste começam a separar Lula do PT
Presidente Lula tenta a reeleição crédito: Foto: Ricardo Stuckert

As atrizes Betty Goffman, Malu Mader e Claudia Abreu, ao lado do músico Tony Bellotto, dos Titãs, declararam voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato de apoio à reeleição ocorreu neste domingo, 13 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro.

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A manifestação aconteceu na orla de Copacabana e uniu apoiadores do presidente e artistas ligados a movimentos em defesa da democracia. A declaração de voto ocorre a menos de um mês do primeiro turno das eleições presidenciais, marcado para 4 de outubro.

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O evento no Rio fez parte de uma mobilização nacional organizada pelo PT, que promoveu atos e caminhadas em diferentes cidades do país. Na capital fluminense, os participantes se concentraram nas proximidades do Copacabana Palace e depois seguiram pela orla.

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Uma publicação compartilhada nas redes sociais confirmou a participação de Betty Goffman, Tony Bellotto, Cláudia Abreu e Malu Mader, além de outros nomes conhecidos da cultura brasileira.

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