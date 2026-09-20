Mesma empresa de Vorcaro controlou viagens de jatinho de Nikolas e Moraes

A viagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em um jatinho do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi feita por meio da mesma empresa que controlou voos do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que também foram bancados pelo dono do Banco Master.

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Prime Aviation Táxi Aéreo e Servicos LTDA, mais conhecida como Prime You Aviation, tinha Vorcaro como um dos sócios até setembro do ano passado. Ele controlava a participação na empresa por meio do fundo Patrimonial Blue.

Enquanto Nikolas viajou em uma aeronave Phenom 300, de prefixo PT-PVH, durante campanha no segundo turno das eleições de 2022, Moraes foi flagrado desembarcando de um Legacy 650, prefixo PP-NLR, em agosto de 2025.

Moraes no jatinho de Vorcaro

Um vídeo de 22 de agosto de 2025 mostra o ministro do Supremo e a esposa, Viviane Barci, saindo do jatinho. A gravação é do canal Aviation TV, que acompanha a rotina de aeroportos no Brasil, e foi revelada pelo colunista Lauro Jardim no jornal "O Globo".

Segundo Lauro Jardim, a Polícia Federal (PF) identificou que o segundo contrato do escritório de Viviane Barci com o Master, no valor de R$ 50 milhões, previa que parte do total seria pago com cotas de um jato e de um helicóptero. Moraes nega que esse acordo tenha existido. Há, ainda, um outro contrato, de R$ 131 milhões entre o escritório de advocacia da esposa do ministro e o banco de Daniel Vorcaro.

Mensagens capturadas pela PF e reveladas pelo colunista mostram Vorcaro em contato com Marcos Matta, dono da Prime You, tratando do uso do serviço de aviação por parte do casal Barci e Moraes.

"Eles não estão usando?", questionou o banqueiro, em 16 de julho de 2025. "Liberado desde quando você me pediu, já a usar sim. Já usaram aviões e helicópteros. O variável não cobrei ainda, devido mudança de contrato de Barci para a outra empresa deles Lux", respondeu Matta. Ele provavelmente se confundiu e queria se referir à Lex, outra empresa da família Moraes.

Vorcaro, então, pediu: "Fica em contato com eles pra eles poderem usar". "Já tinha deixado desde o primeiro dia, vou reforçar", completou Motta.

Antes, o magistrado já disse nunca ter viajado em aviões de Vorcaro, preso em investigação sobre a maior fraude financeira da história do país. Ao jornal “O Globo”, Moraes voltou a negar viagens pagas pelo banqueiro.

Nikolas

Já Nikolas Ferreira viajou no jatinho de Vorcaro durante para cumprir agenda de campanha em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022.

A aeronave foi empregada em deslocamentos por ao menos nove estados e pelo Distrito Federal ao longo de dez dias, entre 20 e 28 de outubro, durante a caravana “Juventude pelo Brasil”. A iniciativa foi conduzida por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, com foco em mobilizar eleitores em regiões onde Lula (PT) havia obtido maioria no primeiro turno. A estratégia buscava reduzir a vantagem do petista na reta final da disputa.

Registros divulgados nas redes sociais mostram o parlamentar diante do Embraer 505 Phenom 300 ao lado de Batista, da esposa do pastor, Mariel, e da influenciadora cristã Jey Reis, que publicou a imagem. Em uma das postagens, a influencer celebrou a passagem pelas capitais do Nordeste e classificou a experiência como “missão cumprida”.

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Conforme conversas capturadas pela PF e reveladas pelo site “ICL Notícias”, Vorcaro comentou sobre as viagens no WhatsApp: “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”, escreveu. Na sequência, ameaçou expor o parlamentar: “Vouch (sic) mandar soltsr isso”. As mensagens foram enviadas ao empresário Flávio Carneiro, em abril de 2024.

