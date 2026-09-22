Projeção para o Senado: PT e PL crescem enquanto o 'centrão' encolhe

O PL, partido do presidenciável Flávio Bolsonaro, teria o maior ganho no número de senadores a partir de 2027 se as projeções de pesquisas de intenção de voto se confirmarem. O PSD, por outro lado, sofreria a maior baixa. Das 81 cadeiras do Senado, 54 estão em disputa nas eleições de 2026.

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O levantamento do jornal "Estadão" projeta a futura bancada com base nas pesquisas mais recentes da Quaest em 26 estados e dados do Datafolha para o Piauí. O estudo considera os candidatos mais bem posicionados numericamente. A análise é uma projeção e não representa uma previsão do resultado das urnas.

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PL pode chegar a 21 senadores

As projeções indicam que o PL ganharia mais cinco cadeiras, ampliando sua bancada dos atuais 15 para pelo menos 20 senadores. O número pode chegar a 21 caso Bruno Bolsonaro Scheid conquiste a segunda vaga em Rondônia, onde está empatado com Sílvia Cristina (PP), ambos com 11%.

Segundo a Quaest, o partido pode eleger representantes em dez unidades da Federação: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul (duas vagas), Pará, Rondônia (duas vagas), Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, calcula terminar o pleito com 28 senadores.

Apesar do crescimento, o PL ainda dependeria de aliados para pautas importantes. Para formar maioria absoluta, são necessários 41 votos. A aprovação de um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, exige o apoio de 54 senadores.

Esquerda avança e centro perde espaço

O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passaria de nove para pelo menos 11 assentos, podendo chegar a 12. O PSB, contudo, pode reduzir sua bancada de sete para quatro cadeiras. Com isso, a esquerda, que hoje ocupa 18 vagas, teria em torno de 20 senadores.

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Os partidos de centro devem encolher. Atualmente com 48 senadores, o bloco pode perder cerca de dez lugares, ficando com 38 ou 39 vagas. A maior redução seria a do PSD, que passaria de 14 para cinco senadores. Já o União Brasil ganharia três assentos, chegando a seis. O MDB manteria seus nove senadores e o PP pode ganhar até dois assentos.