Partido de Flávio Bolsonaro reduz projeção de bancada no Senado
Líderes do partido reclamam da montagem das chapas em estado-chave
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Antes da crise envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o PL trabalhava com a expectativa de eleger 25 senadores em outubro.
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Agora, lideranças da legenda afirmam que a projeção caiu para 17 cadeiras.
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Nos bastidores, integrantes do partido atribuem parte da perda de otimismo ao desgaste provocado pelas sucessicas crises e reclamam da condução da formação das chapas em estados estratégicos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.