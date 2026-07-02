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Partido de Flávio Bolsonaro reduz projeção de bancada no Senado

Líderes do partido reclamam da montagem das chapas em estado-chave

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/07/2026 15:39

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Partido de Flávio Bolsonaro reduz projeção de bancada no Senado
Partido de Flávio Bolsonaro reduz projeção de bancada no Senado crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Antes da crise envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o PL trabalhava com a expectativa de eleger 25 senadores em outubro.

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Agora, lideranças da legenda afirmam que a projeção caiu para 17 cadeiras.

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Nos bastidores, integrantes do partido atribuem parte da perda de otimismo ao desgaste provocado pelas sucessicas crises e reclamam da condução da formação das chapas em estados estratégicos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

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