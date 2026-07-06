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Senado ou Esplanada? O desafio de Lula ao montar a equipe em caso de reeleição

No Palácio do Planalto, a previsão é que, caso seja reeleito para o quarto mandato, o petista tende a optar por uma estratégia diferente para escalar o time de ministros em 2027

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
06/07/2026 00:20

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Senado ou Esplanada? O desafio de Lula ao montar a equipe em caso de reeleição
Senado ou Esplanada? O desafio de Lula ao montar a equipe em caso de reeleição crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

No Palácio do Planalto, a avaliação entre auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de que o petista, caso seja reeleito para o quarto mandato, tende a optar por uma estratégia diferente para montar a equipe ministerial em 2027. Em 2023, ao retornar para Brasília, ele nomeou para a Esplanada diversos ministros que tinham acabado conquistar mandatos no Senado.

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Para 2027, a aposta de alguns interlocutores é que Lula manterá os eleitos no Senado para garantir uma tropa de choque com experiência para se contrapor aos bolsonaristas, que têm como objetivo eleger o maior número de senadores para tentar aprovar o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

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Os bolsonaristas também começaram a refazer os cálculos do tamanho da bancada que vão eleger em outubro, diante do crescimento na intenção de votos de candidatos ligados ao governo petista. Como mostrou o PlatôBR, o PL esperava eleger 25 senadores em outubro, mas as sucessivas crises na campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reduziram a previsão para 17.

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