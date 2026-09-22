Lula: Trump é presidente dos EUA e não pode governar outros países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Donald Trump (Republicanos) é presidente dos Estados Unidos e não tem o direito de governar outros países, além de defender que quer uma relação de respeito com o país norte-americano. A declaração foi feita em entrevista à emissora americana CNN, nessa segunda-feira (21/9).

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Lula visita o país para participar da semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Dentre seus compromissos como chefe de Estado, também se reuniu com o prefeito da cidade, Zohran Mamdani (Democratas), com quem conversou sobre ativismo jovem na política, escala 6x1 e combate à pobreza. Na ocasião, o prefeito chegou a afirmar que o presidente é fonte de “inspiração”.

Questionado sobre seu posicionamento acerca da defesa da soberania nacional ser uma forma de desafiar os Estados Unidos ou uma tentativa de sobrevivência em um mundo em que o mais forte sobrevive, Lula argumentou que não se trata de desafiar os EUA, mas sim que todos os países têm a própria soberania.

“Todo país cuida de seus próprios interesses e os Estados Unidos não podem impor suas regras sob os outros. Nós não queremos desafiar ou confrontar [os EUA]. O presidente Trump foi eleito para ser o presidente dos EUA, ele tem o direito de governar os EUA, mas ele não tem o direito de governar outros países”, declarou o presidente.

O líder brasileiro argumentou que Trump não pode impor suas vontades e deve querer negociar seus interesses com outros, assim como ele lida com os interesses brasileiros. “Nós não queremos interferir nas tarifas domésticas dos EUA, nós queremos construir parcerias com empresas americanas, chinesas, francesas, alemãs. O que nós não queremos é a imposição na gente”, afirmou.

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Lula ainda argumentou que “não é um cara que quer demonstrar bravura” e que “não blefa”. “Eu gosto de respeitar e de ser respeitado, e é esse o relacionamento que eu quero com os Estados Unidos”, finalizou o presidente.