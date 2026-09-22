Prefeito de Nova York considera Lula uma ‘fonte de inspiração’

O prefeito da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Zohran Mamdani (Partido Democrata), considera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma fonte de inspiração. A afirmação foi feita após reunião bilateral, realizada durante a semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em NY, nessa segunda-feira (21/9).

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Segundo o presidente, os dois conversaram sobre o combate à pobreza e sobre a importância de levar cada vez mais jovens para a política. “É muito bom ver novas gerações chegando com disposição para transformar a realidade”, escreveu Lula no X (antigo Twitter).

Após o encontro, Mamdani e Lula trocaram camisas (do Corinthians e da cidade de Nova York) e se pronunciaram publicamente. Em sua fala, Lula afirmou que o prefeito era “muito jovem” e que teria questionado ao estadunidense qual era o maior problema da cidade de NY.

Por sua vez, Mamdani afirmou que sua resposta foi o custo de vida. “É um prazer estar aqui ao lado do presidente Lula e quando ele me fez essa pergunta, minha resposta foi custo, custo de vida. Nós vivemos na cidade mais cara dos EUA, a terceira mais cara do mundo, com um a cada quatro nova-iorquinos vivendo na pobreza”, contou.

O estadunidense disse ainda que foi um prazer passar esse tempo com Lula ”para compartilhar com ele a inspiração que tantos de nós aqui da cidade de Nova York tiveram nele, em como lutar pelos trabalhadores que são tão frequentemente deixados atrás em nossas políticas”. Em seguida, agradeceu o líder brasileiro “pela sua inspiração e pelo seu trabalho”.

Os dois também se pronunciaram em conjunto em vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, o prefeito afirmou que é “um grande prazer estar com o presidente Lula”, que a conversa que tiveram foi “incrível” e agradeceu o engajamento do público jovem na política.

Hoje me encontrei com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. Um jovem político que representa muito do que há de novo na política e tem um papel importante no futuro dos Estados Unidos e do mundo.



Conversamos sobre o combate à pobreza e a importância de trazer cada vez mais… pic.twitter.com/njcJolvN94 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

O petista reforçou o assunto e disse que “é importante dizer para o jovem brasileiro e para o jovem no mundo inteiro que não há perspectiva de garantia de futuro para a juventude sem acreditar que eles têm que estudar muito, e é através da educação que a gente vai fazer a sociedade evoluir”.