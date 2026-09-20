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DIPLOMACIA

Lula e Trump dividem o palco da Assembleia da ONU

Chefe do Executivo será o primeiro a discursar na ONU, seguido pelo presidente norte-americano Donald Trump

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Correio Braziliense
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Repórter
20/09/2026 18:02

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com pastores dos EUA e com pastores brasileiros da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito,no Palácio do Planalto
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com pastores dos EUA e com pastores brasileiros da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito,no Palácio do Planalto crédito: Ricardo Stuckert

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para Nova York neste domingo (20/9). O chefe do Executivo participa, na terça-feira (22/9), da abertura da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Lula será o primeiro a discursar, seguido pelo presidente norte-americano Donald Trump.

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Lula deve defender a soberania dos países e o multilateralismo, além de abordar o combate ao crime organizado e as eleições brasileiras. O discurso do presidente deverá mandar recados aos Estados Unidos e aos eleitores brasileiros.

Nas redes sociais neste domingo, Lula voltou a ressaltar a soberania nacional. "Somos um país soberano, de economia forte e que cuida da população e das suas riquezas. Que respeita todo mundo e exige respeito. E que defende a paz e o diálogo entre as nações. É este o Brasil que estará presente, terça-feira, na abertura na ONU", citou.

Lula também desejou um bom trabalho ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assume a Presidência temporariamente. Em resposta, Alckmin disse que o Brasil tem "sorte" em ter Lula representando o país diante do mundo. 

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Lula e Trump, não têm, até o momento, uma reunião bilateral prevista durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. 

A possibilidade de um contato informal, no entanto, não está descartada. Lula e Trump podem se encontrar nos corredores da sede da ONU, como ocorreu no ano passado. Na ocasião, os dois conversaram por cerca de 39 segundos antes do discurso do presidente americano.

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Lula terá encontros bilaterais com outros chefes de Estado, que ainda não foram anunciados, além de se reunir com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Um dos encontros previstos de Lula será com o prefeito de Nova York, o progressista Zohran Mamdani.

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