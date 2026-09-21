Lula se encontra com prefeito de NY e debate o fim da escala 6x1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (21/9) com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante a semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Segundo publicação do presidente nas redes sociais, o encontro teve como foco a troca de experiências em políticas públicas de inclusão social.

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Lula afirmou ter compartilhado a experiência brasileira em inclusão social, governo digital, educação, habitação, alimentação escolar e saúde. Ele também recordou a experiência das gestões do PT com o orçamento participativo em grandes capitais, modelo que envolve a população nas decisões sobre os recursos públicos.

“Compartilhei a experiência brasileira em políticas públicas de inclusão social, governo digital, educação, habitação, alimentação escolar e saúde. Recordei, ainda, a experiência das gestões do Partido dos Trabalhadores com o orçamento participativo em grandes capitais”, disse Lula

Por sua vez, Mamdani destacou a criação de "supermercados populares" em Nova York. De acordo com Lula, os dois concordaram sobre a importância de priorizar as populações vulneráveis na formulação de políticas públicas, "colocando os mais pobres no orçamento".

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Outro tema da conversa foi a proposta de redução da jornada de trabalho em tramitação no Congresso Nacional, que prevê o fim da escala 6x1 e permitiria aos trabalhadores ter "dois dias livres por semana".

Os dois também discutiram a defesa da democracia e o "enfrentamento do extremismo e da desinformação no mundo todo", segundo o presidente.

Durante o encontro, os dois trocaram camisas. Lula presenteou o prefeito com uma camisa do Corinthians, e Mamdani retribuiu com uma camisa da cidade de Nova York produzida especialmente para a Copa do Mundo.

Ao final, Lula convidou o prefeito de Nova York a visitar o Brasil, em data a ser acordada futuramente.

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