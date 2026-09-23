Deputado do PL diz que seu eleitor 'ora pra alienígena e bebe detergente'
José Medeiros (PL-MT), candidato ao Senado, não negou conteúdo da gravação e reagiu à repercussão com novas ironias nas redes sociais
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Um áudio vazado atribuído ao deputado federal José Medeiros (PL-MT), candidato ao Senado por Mato Grosso, viralizou nas redes sociais após o parlamentar debochar do perfil de seus próprios eleitores. Na gravação de uma conversa com o prefeito de Diamantino, Francisco Mendes (União), Medeiros diz que seu eleitor "ora para alienígena e bebe detergente".
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"O meu eleitor é aquele eleitor que ora para alienígena e bebe detergente", diz Medeiros na mensagem que teria sido encaminhada ao prefeito, irmão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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O áudio foi obtido pela imprensa local e ganhou repercussão nas redes sociais. Medeiros se manifestou sobre o episódio, mas não negou o conteúdo da gravação. Em vez disso, respondeu com novas ironias às referências feitas no diálogo.
???????? José Medeiros, deputado federal e candidato do PL ao Senado em MT, diz, em áudio, que seu eleitor é “aquele que ora para alienígena e bebe detergente”.— Eixo Político (@eixopolitico) September 22, 2026
Áudio foi divulgado na imprensa local e teria sido encaminhado pelo bolsonarista ao prefeito de Diamantino, Chico Mendes… pic.twitter.com/ZqMm28oq97
Em vídeo, o deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT) também comentou o caso em tom irônico. "Ô Medeiros, agora não, meu irmão. Você passou de todos os limites. Como que você me fala que bebemos detergente? Você fala que bebemos detergente e não fala que é o Ypê? Você acha que vamos beber qualquer detergente?", ironizou em vídeo publicado no Instagram.
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Medeiros respondeu à publicação: "Fui policial a vida toda, DETER GENTE foi o que mais fiz!". Em um story, o candidato ao Senado voltou a brincar com o episódio. "Esse é o problema. O momento que eu falava a marca cortaram, assim como cortaram quando eu disse Havaianas não!", escreveu.
Referências a episódios entre bolsonaristas
As referências feitas no áudio remetem a episódios que tiveram repercussão entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A menção a "orar para alienígena" faz referência a vídeos divulgados após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Nas imagens, manifestantes apareciam com celulares apontados para o céu durante atos realizados naquele período.
Já a declaração sobre "beber detergente" remete a vídeos em que bolsonaristas apareceram defendendo o uso de produtos da marca Ypê, cuja produção foi suspensa por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em maio.
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A referência às Havaianas feita posteriormente por Medeiros está relacionada a uma campanha publicitária protagonizada pela atriz Fernanda Torres. No comercial, ela dizia esperar que os espectadores não começassem o ano apenas com o "pé direito", mas "com os dois pés". A peça foi alvo de críticas de apoiadores de Bolsonaro.