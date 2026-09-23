Juiz da 'Turma do KN' beneficiou Master 6 meses antes de contrato de R$ 427 milhões da sua esposa com Vorcaro

O desembargador Newton Pereira Ramos Neto, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), proferiu ao menos dois votos favoráveis aos interesses do Banco Master em um processo envolvendo a Usina Cansanção de Sinimbu, de Alagoas. As informações foram reveladas pelo blog do Fausto Macedo, do jornal “Estadão”.

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A empresa, em recuperação judicial, busca definir o valor de uma indenização devida pela União por prejuízos no setor sucroalcooleiro. O Master atuou no processo junto com a usina, pois buscava adquirir direitos creditórios de empresas na mesma situação para, segundo a Polícia Federal, inflar a liquidez do banco.

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Seis meses após os votos, a advogada Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos, esposa do desembargador, e Gabriel Ribeiro Gonçalves Ramos, filho do magistrado, firmaram um contrato com o banco de Daniel Vorcaro. O acordo previa o pagamento de até R$ 427 milhões caso tivessem sucesso em ações judiciais que somavam R$ 8,5 bilhões.

Newton Ramos votou pela rejeição de recursos da União em janeiro e junho de 2024. As decisões, tomadas em julgamentos da 11ª Turma do TRF-1, beneficiaram a usina e os interesses do Master. O primeiro voto ocorreu entre 22 e 26 de janeiro, quando o colegiado limitou a perícia que calcularia o valor da indenização. O segundo, entre 3 e 7 de junho, manteve a decisão anterior.

O ingresso do Master no processo ocorreu em 21 de março de 2023, nove meses antes do primeiro voto de Newton. As procurações de Camilla e Gabriel, relacionadas ao contrato com o banco, são de dezembro de 2024, seis meses após o segundo voto favorável.

A atuação de mãe e filho ocorreu no mesmo segmento em que o desembargador proferiu seus votos: processos de usinas de açúcar e álcool que cobram indenizações da União.

Diante dos fatos, o advogado Alex Ferreira Borralho apresentou uma reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedindo uma investigação sobre a conduta do desembargador.

Relação com Nunes Marques

Newton Ramos e sua esposa viajaram para Maceió em novembro do ano passado com o ministro do STF Nunes Marques e sua mulher. Um mês depois, o desembargador concedeu uma liminar favorável em uma causa defendida por Kevin Marques, filho do ministro, que teria recebido R$ 500 mil do Banco Master.

Kevin Marques recebeu R$ 281,6 mil da empresa Consult Inteligência entre agosto de 2024 e julho de 2025. A firma havia recebido R$ 6,6 milhões do Banco Master e R$ 11,3 milhões da JBS. Dois filhos de Nunes Marques também viajaram de avião com Camilla e Newton para Trancoso, na Bahia.

A proximidade entre os dois é antiga. Newton atuou como juiz auxiliar de Nunes Marques quando este era desembargador e vice-presidente do TRF-1, entre 2018 e 2020. Em 2023, Nunes Marques apoiou nos bastidores a promoção de Newton para o cargo de desembargador.

O que diz o desembargador Newton Ramos

O desembargador Newton Ramos afirma que seu primeiro voto foi unânime e teve a relatoria de outro membro da turma. Segundo ele, na época não havia nos autos qualquer indicação de interesse do Banco Master, que ingressou no processo somente após o julgamento. Desde então, o impedimento legal estaria anotado.

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O que diz a advogada Camilla Ramos

O escritório Queiroga, Vieira, Queiroz e Ramos (QVQR) informou que mantém contrato formal com o Banco Master para atuar em processos específicos. A banca esclareceu que, embora atue há quase três anos para o banco, não recebeu qualquer pagamento. A taxa de êxito acordada, de 5%, seria inferior à prevista pela OAB. O escritório condena o vazamento de informações contratuais e reforça sua idoneidade.