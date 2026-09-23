AtlasIntel: Lula e Flávio estão empatados em 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23/9). O petista aparece com 47,7% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 47,4%.

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A diferença entre os dois é de apenas 0,3 ponto percentual, dentro da margem de erro do levantamento, de um ponto percentual para mais ou para menos. Outros 4,9% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não souberam responder.

A AtlasIntel também simulou confrontos de Lula com outros quatro candidatos. Contra o exgovernador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o presidente registra 47,6% das intenções de voto, enquanto o mineiro tem 42,2%. Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 10,2%.

Em uma eventual disputa com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 46,6%, contra 44% do adversário. Nesse cenário, 9,4% dos entrevistados votariam em branco, nulo ou não sabem em quem votar.

A pesquisa também testou um confronto entre Lula e Augusto Cury (Avante). O presidente registra 46,2%, enquanto Cury aparece com 39,4%. Brancos, nulos e indecisos chegam a 14,4%.

Já em uma disputa com Renan Santos (Missão), Lula tem 46,5% das intenções de voto, contra 31,2% do adversário. Outros 22,3% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não souberam responder.

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O levantamento entrevistou 5.015 eleitores por recrutamento digital aleatório entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.

