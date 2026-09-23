Lula ganhou whisky de Vorcaro, diz ex-advogado de banqueiro preso

O advogado Walfrido Warde mencionou em uma mensagem de WhatsApp um suposto uísque que seu então cliente, o banqueiro Daniel Vorcaro, teria presenteado o presidente Lula (PT). Na conversa, Warde afirma que o petista “agradeceu mais uma vez o whisky e mandou um abraço”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A mensagem foi enviada em 22 de janeiro de 2025, 49 dias após uma reunião entre Vorcaro e Lula no Palácio do Planalto. O diálogo faz parte do acervo extraído do celular do banqueiro. As mensagens foram reveladas pela colunista do jornal “O Globo”, Malu Gaspar.

Leia Mais

Em resposta, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República declarou que Lula não recebeu presentes e “tampouco enviou recado” a Daniel Vorcaro. A Secom reforçou que o único encontro entre eles ocorreu em 4 de dezembro de 2024.

A reunião foi mediada pelo ex-ministro Guido Mantega e contou com as presenças do ministro Rui Costa (Casa Civil) e de Gabriel Galípolo. Segundo o governo, Vorcaro alegou ser perseguido por grandes bancos, e o presidente respondeu que o Banco Central atuaria de forma técnica.

Lobby para encontro

As conversas indicam que Warde tentava agendar o encontro desde o início de 2024. Em 30 de abril daquele ano, ele relatou a Vorcaro ter sido procurado por Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, então chefe de gabinete de Lula, para formalizar o pedido de audiência por e-mail.

Marcola, por sua vez, afirmou em nota que “jamais procurou Walfrido Warde” e que, ao ser abordado pelo advogado, apenas solicitou que o pedido fosse formalizado por e-mail, seguindo o procedimento padrão.

Após o encontro de dezembro, Warde continuou a articular reuniões. Em fevereiro de 2025, ele escreveu a Vorcaro que Marcola estaria cobrando uma data e que um encontro com o presidente poderia ocorrer em seguida.

Crise no Banco Master

A partir de junho de 2024, o banco de Vorcaro passou a enfrentar dificuldades de liquidez. O CEO tentou vender títulos para bancos públicos e fundos de pensão, mas uma operação de R$ 500 milhões com a Caixa Asset foi vetada pela área técnica, gerando uma crise interna na instituição.

Meses depois, o Banco Central descobriu fraudes nas carteiras de crédito que o Master vendia ao BRB e alertou o Ministério Público Federal. Durante este período, o BC discutia internamente uma possível intervenção no banco.

Em 11 de setembro deste ano, durante um ato de campanha, Lula vinculou Vorcaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Na época deles, o bandido virou banqueiro. No meu mandato, ele virou prisioneiro, porque foi o maior golpe da história desse país”, declarou o petista.

O caso tem sido utilizado pelo presidente contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após o site "Intercept Brasil" publicar mensagens nas quais o parlamentar cobrava dinheiro do dono do Banco Master para financiar o filme “Dark Horse”.

Íntegra da nota do governo Lula:

Conforme já amplamente noticiado, o presidente Lula encontrou-se uma única vez com Daniel Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024. Vorcaro havia ido ao Palácio do Planalto acompanhado do ex-ministro Guido Mantega e o encontro com o presidente não estava previamente agendado. Da conversa também participaram o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Gabriel Galípolo, então diretor de Política Monetária e atual presidente do Banco Central.

Na ocasião, Vorcaro afirmou sentir-se alvo de perseguições, e o presidente respondeu que eventuais denúncias deveriam ser analisadas tecnicamente pelo Banco Central.

Não houve nenhum outro contato entre o presidente e Daniel Vorcaro.

O presidente não tem conhecimento da suposta articulação, não recebeu presente e tampouco enviou recado ou comentou festas promovidas pelo banqueiro.

Cabe lembrar ainda que foi durante o atual governo que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a instituição.

Íntegra da nota de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marco Aurélio Santana Ribeiro jamais procurou Walfrido Warde ou qualquer outro representante do Banco Master. Diferentemente do que informa o texto, ao ser procurado por Warde, Marco Aurélio procedeu conforme as suas atribuições de chefe de gabinete da presidência e requereu que o pedido de agenda fosse formalizado por e-mail, assim como fazia com todas as solicitações de audiência.