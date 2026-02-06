Assine
Oposição cita ‘tráfico de influência’ e pede informações de reunião de Lula e Vorcaro

Lula se encontrou com Daniel Vorcaro fora da agenda oficial em dezembro de 2024

Bruna Lima
Repórter
06/02/2026 12:01

Deputados da oposição pediram na quarta-feira, 3, informações à Casa Civil do governo Lula sobre a reunião entre o presidente e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O encontro, fora da agenda pública de Lula, ocorreu em dezembro de 2024.

Nos requerimentos de informações apresentados, os deputados citaram que a transparência das reuniões do presidente da República é exigida para evitar “tráfico de influência”. O documento também afirmou que o encontro privado poderia criar uma “assimetria de informação que beneficia um ente privado em detrimento de seus concorrentes e do mercado”.

Os deputados fizeram uma série de perguntas ao ministro Rui Costa, que também estava na reunião de Lula com Vorcaro. Uma delas foi sobre a presença de Guido Mantega no encontro. Foi o ex-ministro da Fazenda quem intermediou a agenda entre o dono do Master e o presidente. Mantega prestou consultoria para o banco.

Em entrevista à jornalista Daniela Lima, Lula relatou ter dito a Vorcaro que não haveria posição política “pró ou contra” o Master e que ouviu do empresário que ele estava sofrendo uma “perseguição”.

Os autores dos requerimentos foram os deputados Marcel Van Hattem, Adriana Ventura, Luiz Lima, Ricardo Salles e Gilson Marques, todos do Partido Novo, e Coronel Crisóstomo, do PL.

