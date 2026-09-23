AtlasIntel: Lula tem 45,8% no 1º turno; Flávio, 43,4%

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23/9) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45,8% das intenções de voto no primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto, contra 43,4% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em relação ao levantamento anterior, divulgado há cinco dias, ambos cresceram 1,7 ponto percentual. Na pesquisa de 17 de setembro, Lula aparecia com 44,1%, enquanto Flávio registrava 41,7%.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio, os dois aparecem tecnicamente empatados. O petista tem 47,7% das intenções de voto, enquanto o senador registra 47,4%. Outros 4,9% afirmam que votariam em branco, nulo ou não sabem responder.

O levantamento ouviu 5.015 eleitores por recrutamento digital aleatório entre 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.

Primeiro turno

Além de Lula e Flávio, o levantamento mostra Renan Santos (Missão) com 4,5%. Ele tinha 5,1% na pesquisa anterior. Augusto Cury (Avante) aparece com 2,1%, ante 3,5% há cinco dias. Ronaldo Caiado (PSD) registra 1,3%, enquanto Romeu Zema (Novo) tem 0,9%. No levantamento anterior, os dois apareciam com 1,7% e 1,1%, respectivamente.

Clariana Barão (DC) e Samara (UP) têm 0,4% cada. Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 0,7%, enquanto 0,5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Segundo turno

A AtlasIntel também testou Lula contra outros quatro candidatos. Além do empate técnico com Flávio, o instituto mostra o presidente com 47,6% em um confronto com Zema, que registra 42,2%. Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 10,2%.

Contra Caiado, Lula aparece com 46,6%, enquanto o ex-governador de Goiás registra 44%. Nesse cenário, 9,4% votariam em branco, nulo ou não sabem.

Em uma disputa com Cury, o presidente marca 46,2%, ante 39,4% do adversário. Outros 14,4% ficam entre brancos, nulos e indecisos.

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A maior distância entre os cenários apresentados ocorre contra Renan Santos. Lula tem 46,5%, enquanto o candidato do Missão registra 31,2%. Nesse confronto, 22,3% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou não sabem responder.

