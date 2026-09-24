Real Time: Lula tem 41% e Flávio Bolsonaro, 37% no 1º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 37%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (24/9). A diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais.

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Na sequência, o escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) aparecem empatados, com 6% das intenções de voto cada. Ronaldo Caiado (PSD) tem 2%, enquanto Romeu Zema (Novo) registra 1%.

Os demais candidatos - Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) - somam, juntos, 1% das intenções de voto. Outros 3% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto, e 3% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de todo o país entre os dias 19 e 23 de setembro. As entrevistas foram realizadas por telefone e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04202/2026.

