Atlas/Estadão: Lula tem 48,8% e Flávio, 43,4% em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48,8% das intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores de Minas Gerais, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) soma 43,4%, segundo pesquisa Atlas/Estadão. A diferença entre os dois é de 5,4 pontos percentuais.

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Os dois candidatos cresceram em relação ao levantamento anterior, de 9 de setembro, mas o avanço de Flávio foi maior. O candidato do PL passou de 35,4% para 43,4%, alta de oito pontos percentuais. Lula, por sua vez, saiu de 44,3% para 48,8%, crescimento de 4,5 pontos.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 3,6%, e Augusto Cury (Avante), com 1,6%. Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas, registra 0,8% entre os mineiros, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 0,5%. Outros candidatos, somados, têm 0,6% das intenções de voto. Brancos e nulos representam 0,7%, e 0,1% dos entrevistados não soube responder.

Segundo turno

A pesquisa também testou cinco cenários de segundo turno entre os eleitores mineiros. No confronto entre Lula e Flávio, o petista aparece com 49,9%, enquanto o candidato do PL registra 47,1%. A diferença é de 2,8 pontos percentuais.

No levantamento de 9 de setembro, Lula tinha 48,7% nesse cenário, contra 42,1% de Flávio. A distância entre os dois, que era de 6,6 pontos, passou para 2,8 pontos.

Nos demais cenários testados, Lula também aparece numericamente à frente. Contra Zema, o petista registra 49,9%, ante 41,4% do candidato do Novo, diferença de 8,5 pontos.

Em uma disputa contra Caiado, Lula tem 48,8%, contra 35,6% do candidato do PSD. Diante de Augusto Cury, o presidente marca 49,1%, ante 33,4% do candidato do Avante. Contra Renan Santos, Lula soma 49,6%, enquanto o candidato do Missão registra 31,7%.

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A pesquisa Atlas/Estadão ouviu 1.799 eleitores de Minas Gerais entre os dias 15 e 20 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob os protocolos MG-03290/2026 e BR-06996/2026.

