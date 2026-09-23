Atlas/Estadão: Cleitinho lidera com 39,3%; Patrus tem 31% em MG

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 39,3% das intenções de voto, segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quarta-feira (23/9). A 11 dias das eleições, o deputado federal Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 31%.

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A distância entre os dois primeiros colocados é de 8,3 pontos percentuais. Na comparação com o levantamento divulgado em 9 de setembro, o cenário apresentou pouca variação. Cleitinho oscilou de 41% para 39,3%, enquanto Patrus passou de 30% para 31%.

A disputa pela terceira colocação reúne três candidatos tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) registra 8,3%, seguido pelo empresário e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Flávio Roscoe (PL), com 7,3%, e pelo governador Mateus Simões (PSD), com 5,6%.

Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 2,7%, enquanto Ben Mendes (Missão) soma 1,4%. Outros candidatos reúnem 0,5% das intenções de voto. Brancos e nulos representam 2,3%, e 1,5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

No levantamento anterior, Cleitinho tinha 41% e Patrus, 30%. Kalil aparecia com 9,2%, seguido por Gabriel, com 4,7%, Ben Mendes, com 4,1%, e Roscoe e Simões, ambos com 4%. Outros candidatos somavam 0,5%, enquanto 0,4% declaravam voto branco ou nulo e 2,2% não sabiam em quem votar.

Segundo turno

A Atlas também testou cinco cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa entre os dois primeiros colocados, Cleitinho aparece com 53,1%, contra 41,1% de Patrus, uma diferença de 12 pontos percentuais.

Contra Kalil, Cleitinho registra 51,2%, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte tem 36,8%. Em um confronto com Gabriel, o senador aparece com 51,4%, ante 23,3% do candidato do MDB.

O instituto também simulou dois cenários sem Cleitinho. Contra Simões, Patrus registra 43,8%, e o governador, 31,9%. Em uma disputa entre Patrus e Roscoe, o petista soma 42,7%, contra 33,9% do candidato do PL.

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Pesquisa

A pesquisa Atlas/Estadão ouviu 1.799 eleitores de Minas Gerais entre 15 e 20 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob os protocolos MG-03290/2026 e BR-06996/2026.

