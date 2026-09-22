Quem é Cleitinho, o músico que pode ser governador de Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, com 33% das intenções de voto. Divulgado nesta terça-feira (22/9), o levantamento mostra o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, com 14%. Ele aparece numericamente à frente do deputado federal Patrus Ananias (PT), com 11%, e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 10%.

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Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Cleitinho iniciou a trajetória política como vereador e chegou ao Senado Federal em 2023. Antes de ingressar na política, trabalhava no comércio da família e também atuava como músico.

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Quem é Cleitinho Azevedo?

Cleiton Gontijo de Azevedo, conhecido como Cleitinho Azevedo, é político e empresário natural de Divinópolis. Antes de ingressar na vida pública, trabalhava no comércio da família e também atuava como músico. A projeção política começou em Divinópolis, onde seu irmão gêmeo, Gleidson Azevedo, também construiu carreira política.

Cleitinho passou a utilizar as redes sociais como uma das principais ferramentas de comunicação de seu trabalho parlamentar. Entre os temas associados à sua atuação estão a fiscalização de gastos públicos e o combate a privilégios na política.

Qual a trajetória política de Cleitinho?

A carreira política de Cleitinho começou em 2016, quando foi eleito vereador de Divinópolis. Em 2018, foi eleito deputado estadual e recebeu 115.492 votos, a quarta maior votação para o cargo em Minas Gerais naquele ano.

Em 2022, então filiado ao PSC, Cleitinho foi eleito senador por Minas Gerais com 4.268.193 votos, o equivalente a 41,52% dos votos válidos. Ele assumiu o mandato em fevereiro de 2023 e, posteriormente, mudou de partido para o Republicanos.

Do comércio e da música à política em Divinópolis

Antes da eleição para vereador, Cleitinho trabalhava no comércio da família e também atuava como músico. Segundo biografia publicada pela Câmara Municipal de Divinópolis, a decisão de disputar uma eleição ocorreu após seu irmão Gleidson perceber a popularidade alcançada por Cleitinho com vídeos publicados para divulgar suas músicas.

Em 2016, Cleitinho foi eleito vereador de Divinópolis com 3.023 votos. Dois anos depois, chegou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com 115.492 votos.

O salto para deputado estadual e senador

Em 2018, Cleitinho foi eleito deputado estadual e ficou em quarto lugar entre os candidatos mais votados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com 115.492 votos.

Nas eleições de 2022, foi eleito senador por Minas Gerais com 4.268.193 votos, superando Alexandre Silveira (PSD), que ficou em segundo lugar com 3.679.392 votos. Cleitinho assumiu a cadeira no Senado em fevereiro de 2023.

O que dizem as pesquisas para governador de Minas em 2026?

A pesquisa mais recente sobre a disputa pelo governo de Minas é do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada nesta terça-feira (22/9). O levantamento mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) com 33% das intenções de voto, seguido pelo governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, com 14%. Patrus Ananias (PT) aparece com 11% e Alexandre Kalil (PDT), com 10%.

Na sequência, estão Flávio Roscoe (PL), com 6%; Gabriel Azevedo (MDB), com 2%; e Ben Mendes (Missão), com 1%. Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU) não pontuaram.

A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com isso, Mateus Simões, Patrus Ananias e Alexandre Kalil estão em empate técnico no cenário estimulado.

O levantamento mostra ainda que 14% dos eleitores estão indecisos. Outros 8% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 1% não respondeu.

Em relação à pesquisa anterior do instituto, divulgada uma semana antes, Cleitinho oscilou de 34% para 33%, enquanto Simões manteve os 14%. Patrus passou de 10% para 11%, enquanto Kalil permaneceu com 10%. Roscoe oscilou de 5% para 6%; Gabriel Azevedo manteve 2% e Ben Mendes passou de 2% para 1%.

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Pesquisa

A pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados – Pesquisa e Inteligência Política, publicada pelo Estado de Minas, adotou abordagem quantitativa, com entrevistas telefônicas realizadas em todas as regiões de Minas Gerais. Foram ouvidos 1.560 eleitores entre 15 e 18 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07898/2026.