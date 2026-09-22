Pesquisa F5: Cleitinho tem 33%; Simões, 14%; Patrus, 11%; Kalil, 10%

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera isoladamente a disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, com 33% das intenções de voto. Atrás dele, o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, registra 14% e aparece numericamente à frente do deputado federal Patrus Ananias (PT), com 11%, e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 10%.

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Como a margem de erro do levantamento do Instituto F5 é estimada em 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, Simões, Patrus e Kalil estão em empate técnico na pesquisa estimulada

Na sequência está o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe (PL), com 6% das intenções de voto. O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) Gabriel Azevedo (MDB) tem 2%, e Ben Mendes (Missão) registra 1%. Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU) não pontuaram no levantamento.

A pesquisa estimulada mostra ainda que 14% dos eleitores estão indecisos. Outros 8% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 1% não respondeu.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada há uma semana, o cenário permanece estável dentro da margem de erro. Cleitinho recuou de 34% para 33%, enquanto Simões manteve os 14%. A principal mudança de posição ocorreu entre Patrus e Kalil: o petista subiu de 10% para 11% e passou a superar numericamente o pedetista, que seguiu com 10% — inversão que não altera o empate técnico entre os dois. Roscoe também cresceu, de 5% para 6%, enquanto Gabriel Azevedo se manteve em 2% e Ben Mendes recuou de 2% para 1%.

Pesquisa

A pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados – Pesquisa e Inteligência Política que o Estado de Minas publica adotou abordagem quantitativa, com entrevistas telefônicas realizadas em todas as regiões de Minas Gerais. Foram ouvidos 1.560 eleitores entre os dias 15 e 18 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07898/2026.

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