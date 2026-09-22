Apenas duas mulheres lideram chapa presidencial em 2026; menos que 2022

O cenário para as eleições presidenciais de 2026 aponta para um retrocesso na representatividade feminina, com apenas duas mulheres registradas como candidatas à presidência na disputa pelo Palácio do Planalto. O número é inferior ao registrado no último pleito, em 2022, e acende um alerta sobre a diversidade nos mais altos cargos de poder no Brasil.

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Essa diminuição contrasta com um movimento lento, mas progressivo, de maior participação feminina visto em ciclos eleitorais anteriores. A poucos dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro de 2026, com um eventual segundo turno em 25 de outubro, a disputa reflete desafios estruturais que ainda dificultam a ascensão de mulheres, especialmente mulheres negras, a posições de liderança nacional.

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Quantas mulheres são candidatas à presidência em 2026?

Para as eleições presidenciais de 2026, apenas duas mulheres estão registradas como cabeças de chapa: Samara Martins (UP) e Clariana Barão (DC), ambas de partidos sem representação expressiva no Congresso. Este número representa uma queda significativa em comparação com o pleito de 2022, quando quatro candidatas disputaram oficialmente o cargo de presidente da República. Além delas, outras cinco mulheres concorrem como vice-presidentes, ampliando o debate sobre a presença feminina nas chapas.

A redução no número de candidatas levanta preocupações sobre a pluralidade de vozes no debate público. A presença de mulheres em posições de destaque é fundamental para que pautas relacionadas à igualdade de gênero, saúde e direitos sociais ganhem prioridade na agenda política nacional.

Por que a representatividade feminina diminuiu?

A queda no número de candidatas está ligada a uma combinação de fatores políticos e estruturais. A dificuldade em obter apoio partidário consolidado, o acesso desigual a recursos de campanha e tempo de televisão são barreiras históricas que persistem. Além disso, a fragmentação partidária e a formação de alianças muitas vezes priorizam nomes masculinos já estabelecidos no cenário político.

O sistema político brasileiro ainda favorece a manutenção de figuras tradicionais, tornando o caminho para novas lideranças femininas mais árduo. Sem políticas internas de incentivo e uma mudança cultural nos partidos, a renovação de quadros e a promoção da diversidade ficam comprometidas.

Qual o impacto do retrocesso na representatividade?

A sub-representação de mulheres e de minorias raciais no comando de chapas presidenciais tem um impacto direto na qualidade da democracia. A ausência de perspectivas diversas no mais alto nível de decisão pode levar à formulação de políticas públicas que não atendem às necessidades de toda a população.

Além disso, a falta de representatividade no topo do poder executivo envia uma mensagem desanimadora para futuras gerações, limitando referências e desestimulando a participação política. A diversidade entre os candidatos enriquece o debate e fortalece as instituições democráticas ao refletir com mais fidelidade a composição da sociedade brasileira.

Como foi o cenário em eleições anteriores?

A representatividade feminina na disputa presidencial tem oscilado ao longo dos anos, mostrando uma trajetória sem crescimento consolidado. Uma análise dos últimos pleitos revela a dificuldade em manter e ampliar o espaço conquistado: