Atlas/Estadão: Cleitinho tem 53,1% e Patrus, 41,1% no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece com 53,1% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o deputado federal Patrus Ananias (PT), que registra 41,1%, segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quarta-feira (23/9). A diferença entre os dois candidatos é de 12 pontos percentuais.

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Cleitinho e Patrus ocupam as duas primeiras posições na disputa pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno, segundo o mesmo levantamento. O senador tem 39,3% das intenções de voto, enquanto o petista soma 31%, a 11 dias das eleições.

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Além do confronto entre os dois líderes, a Atlas testou outros quatro cenários de segundo turno. Cleitinho também aparece à frente nas simulações contra Alexandre Kalil (PDT) e Gabriel Azevedo (MDB).

Em uma disputa com Kalil, o senador registra 51,2%, contra 36,8% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Diante de Gabriel, Cleitinho soma 51,4%, enquanto o candidato do MDB tem 23,3%.

Cenários sem Cleitinho

A pesquisa também simulou dois confrontos de segundo turno sem a presença do candidato do Republicanos. Nos dois casos, Patrus aparece numericamente à frente dos adversários.

Contra o governador Mateus Simões (PSD), o petista registra 43,8% das intenções de voto, ante 31,9% do atual chefe do Executivo mineiro. Em uma eventual disputa com Flávio Roscoe (PL), Patrus soma 42,7%, enquanto o empresário e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) registra 33,9%.

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A pesquisa Atlas/Estadão ouviu 1.799 eleitores de Minas Gerais entre os dias 15 e 20 de setembro por meio de recrutamento digital aleatório pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob os protocolos MG-03290/2026 e BR-06996/2026.

