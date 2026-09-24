Flávio Bolsonaro volta a Minas para agendas em Valadares e Teófilo Otoni

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) volta a Minas Gerais nesta quinta-feira (24/9) para cumprir agendas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Será a terceira passagem do presidenciável pelo estado desde o início da campanha eleitoral e ocorre na reta final da disputa pelo primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Flávio será acompanhado pelo candidato do PL ao governo de Minas, Flávio Roscoe, e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A programação começa às 14h, em Governador Valadares, com a recepção ao candidato à Presidência no aeroporto da cidade.

De lá, a comitiva segue para Teófilo Otoni. Às 15h45, os candidatos participam de um encontro com a imprensa e apoiadores na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município. Às 17h, a programação prevê a participação no "Bloquinho do Nikolas", na Praça dos Imigrantes, na área central de Teófilo Otoni.

A agenda termina novamente em Governador Valadares, onde Flávio, Roscoe e Nikolas participam, às 20h, de outra edição do "Bloquinho do Nikolas", na Praça do Emigrante – popularmente conhecida como Praça do Shopping, próximo ao GV Shopping.

Terceira visita

Esta será a terceira visita de Flávio Bolsonaro a Minas desde o início da corrida eleitoral. O candidato já cumpriu agendas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, em 17 e 18 de agosto. Depois, em 9 de setembro, esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Na passagem por Juiz de Fora, Flávio participou de uma motociata pelas ruas do Centro e realizou um comício no cruzamento das ruas Halfeld e Batista de Oliveira. A escolha da cidade teve caráter simbólico para o bolsonarismo: foi no município que Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018.

Durante o ato, Flávio fez referência ao episódio e ao trajeto percorrido pelo pai oito anos antes. “Completei o trajeto que ele não conseguiu. Isso é simbólico. Nós não vamos desistir nunca”, declarou. A agenda em Juiz de Fora estava prevista inicialmente para o começo da campanha, mas foi adiada devido às condições meteorológicas.

A nova passagem pelo estado ocorre em meio à disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo eleitorado mineiro. Minas tem 16,3 milhões de eleitores, o equivalente a 10,32% do eleitorado brasileiro, e acumula um histórico de resultados alinhados ao desfecho nacional.

Desde 1945, o candidato mais votado pelos mineiros venceu a eleição presidencial em 12 das 13 disputas democráticas realizadas no país. A única exceção ocorreu em 1950, quando Getúlio Vargas venceu nacionalmente, mas não foi o mais votado no estado.

Lula também esteve no interior mineiro na semana passada. O presidente cumpriu agenda em Montes Claros, no Norte de Minas, na quinta-feira (17/9). Uma passagem por Teófilo Otoni chegou a ser programada e divulgada por lideranças petistas, mas foi cancelada por questões de logística, já que o aeroporto do município não comportaria a aeronave utilizada pelo presidente.

Disputa apertada em Minas

A disputa entre os dois aparece acirrada na pesquisa Atlas/Estadão. Lula tem 48,8% das intenções de voto entre os eleitores mineiros, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 5,4 pontos percentuais. Ambos avançaram em relação ao levantamento de 9 de setembro, mas o crescimento do candidato do PL foi maior: Flávio passou de 35,4% para 43,4%, alta de oito pontos, enquanto Lula saiu de 44,3% para 48,8%, avanço de 4,5 pontos.

A distância também diminuiu na simulação de segundo turno. Lula aparece com 49,9%, enquanto Flávio registra 47,1%, diferença de 2,8 pontos percentuais. No levantamento anterior, o petista tinha 48,7%, ante 42,1% do senador, uma distância de 6,6 pontos.

A escolha de Governador Valadares e Teófilo Otoni para a nova passagem de Flávio por Minas também leva o candidato a dois municípios que apresentaram comportamentos distintos na eleição presidencial de 2022. Em Governador Valadares, Jair Bolsonaro venceu Lula no segundo turno por 62,81% a 37,19%. Foram 94.975 votos para o então presidente, contra 56.237 para o petista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Teófilo Otoni, por outro lado, a disputa foi equilibrada. Lula recebeu 50,18% dos votos válidos, ou 37.952 votos, enquanto Bolsonaro teve 49,82%, com 37.683. A diferença foi de apenas 269 votos. O equilíbrio também marcou o resultado no conjunto do estado: Minas foi o único do Sudeste em que Lula venceu em 2022, com 50,2% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,8% de Bolsonaro, uma vantagem inferior a 50 mil votos.