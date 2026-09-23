Simões se vê como palanque puro para Flávio Bolsonaro se chegar ao 2º turno

O governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) considera que a sua candidatura pela reeleição, caso concorra em um eventual segundo turno, seria o único palanque “puro” em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. A afirmação foi feita durante sabatina promovida pelo GLOBO, Valor e Rádio CBN, na manhã desta quarta-feira (23/9).

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Simões declarou seu apoio ao “filho 01” na corrida ao Palácio do Planalto contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre pela reeleição, e se comparou com um de seus concorrentes na corrida mineira, o senador Cleitinho (Republicanos), que, apesar de também apoiar Flávio, defende diálogo e um "governo para todos”.

No último mês, Cleitinho declarou que fará campanha para o Flávio durante o período eleitoral, mas ressaltou que, se eleito ao governo, pretende dialogar com qualquer presidente que vencer a eleição, incluindo Lula. Em outro momento, afirmou que “quem votar nele tem que votar no Flávio Bolsonaro”. O presidenciável do PL, por sua vez, diz que Cleitinho é “um cara do bem”, mas deixou claro que seu apoio na corrida eleitoral é a Flávio Roscoe (PL), filiado à mesma legenda.

“Já disse que, no segundo turno, estarei com Flávio Bolsonaro. Tenho certeza de que, no segundo turno, único palanque puro para ele em Minas será o meu, porque Cleitinho já disse que quer os votos do Lula. Mas, no primeiro turno, por uma questão de coerência e lealdade, eu não poderia deixar de votar no governador Zema”, declarou Simões.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, de quem Simões foi vice, é o candidato do Novo ao Planalto. No entanto, pesquisas mostram pouco crescimento das intenções de voto nele. Última pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta quarta-feira, com eleitores mineiros, ele conquistou apenas 0,8% das intenções de voto.

O candidato também sinalizou a possibilidade de unificação da direita em torno de Flávio, de maneira a “interromper o ciclo que o PT tem imposto”. “Se você me perguntar nesse momento se não deveríamos tentar uma unificação nacional da direita, já não sei. Confesso que esse é um assunto que eu tenho discutido. O desalento parece ter transformado essa eleição em uma disputa de dois candidatos. E a essa altura, em torno de Flávio, para tentarmos interromper esse ciclo que o PT tem nos imposto”, declarou.

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A pesquisa Atlas/Estadão também mostra Simões empatado tecnicamente na terceira posição com 5,6% das intenções de voto no estado, 1,6 ponto percentual a mais que a última rodada, dividindo a colocação com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que pontuou 8,3% das intenções, e com o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Flávio Roscoe (PL), que obteve 7,3% das sinalizações. Segundo o levantamento, a liderança é ocupada por Cleitinho, com 39,9% das intenções, seguido do deputado federal Patrus Ananias (PT), com 31%.