Real Time: 52% aprovam governo de Simões em Minas

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), recebeu uma avaliação positiva dos eleitores mineiros na pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (21/9). De acordo com o levantamento, 52% dos entrevistados afirmaram que aprovam o mandato do candidato à reeleição.

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Segundo a pesquisa, 26% dos eleitores que foram ouvidos pela empresa declararam que o trabalho de Simões à frente do estado é bom ou ótimo. 44% dos entrevistados afirmaram que o mandato do governador é regular, enquanto 27% disseram que a atuação do governador é péssima. 3% não souberam ou não responderam.

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Apesar da maioria dos eleitores declararem aprovação ao candidato do PSD, 44% dos pesquisados desaprovam a atuação de Simões nos quase 6 meses de trabalho, desde a renúncia do ex-governador Romeu Zema (Novo). 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pergunta.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 16 e 19 de setembro, por telefone e pela internet. O levantamento foi contratado pela Rede Record Minas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo nº MG-07331/2026.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria