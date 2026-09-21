Quem é Willer Tomaz, advogado ligado a Flávio Bolsonaro e investigado em esquema no INSS

O nome do advogado Willer Tomaz voltou aos holofotes em agosto de 2026, com a deflagração de uma nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Investigado como peça central em um esquema de fraudes no INSS, a proximidade de Tomaz com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi novamente questionada, especialmente após a revelação de que o parlamentar utilizou um apartamento de uma empresa do advogado durante a campanha presidencial de 2026.

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A relação entre os dois, no entanto, não é recente. A PF identificou que, no primeiro semestre de 2025, há mais de um ano, ambos realizaram pelo menos cinco viagens internacionais juntos, incluindo um notório safári na África do Sul. Nas viagens também estava presente o senador Weverton Rocha (PDT-MA), igualmente alvo da investigação.

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Quem é o advogado Willer Tomaz?

Willer Tomaz é um advogado criminalista com atuação em Brasília, conhecido por seu trânsito nos meios político e jurídico da capital federal. Atualmente, ele é investigado pela Polícia Federal sob a suspeita de ser o operador financeiro de uma organização criminosa com foco em fraudes previdenciárias. Com um escritório influente, Tomaz construiu uma reputação por defender figuras de alto perfil.

Qual a acusação da Polícia Federal contra Willer Tomaz?

A investigação da PF na Operação Sem Desconto aponta Willer Tomaz como o "hub financeiro" de um esquema que fraudava o INSS. Segundo os investigadores, ele seria o responsável por lavar o dinheiro obtido ilegalmente por meio de contratos de honorários advocatícios e movimentações financeiras complexas para ocultar a origem dos recursos.

Operação financeira: Ele seria o encarregado de receber e distribuir os valores obtidos com as fraudes entre os membros do grupo, utilizando sua estrutura profissional para dar aparência de legalidade às transações.

Lavagem de dinheiro: Empresas ligadas a Tomaz teriam repassado R$ 11 milhões à esposa do senador Weverton Rocha, segundo a apuração da PF.

Movimentação milionária: A investigação identificou uma movimentação de aproximadamente R$ 45,5 milhões nas contas ligadas ao advogado entre maio e novembro de 2021, valor considerado incompatível com suas atividades declaradas.

Qual a ligação de Willer Tomaz com Flávio Bolsonaro?

A relação entre o advogado e o senador se tornou pública através de uma série de eventos que demonstram proximidade pessoal e política. O elo mais recente veio à tona durante a campanha presidencial de 2026, quando foi revelado que Flávio Bolsonaro utilizou um apartamento pertencente a uma empresa de Tomaz.

O apartamento carrega ainda outra conexão relevante: antes de pertencer a Willer Tomaz, o imóvel foi propriedade de Fabiano Zettel, ex-cunhado e apontado operador financeiro de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A ligação aproxima, por meio de um mesmo endereço, dois dos maiores escândalos investigados pela Polícia Federal no momento: o esquema de fraudes no INSS e o colapso do Banco Master.

Anteriormente, a investigação da PF já havia identificado pelo menos cinco viagens internacionais da dupla no primeiro semestre de 2025. A mais conhecida delas foi um safári na África do Sul, em março daquele ano, cuja fotografia ao lado do senador Weverton Rocha circulou amplamente na época.

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Ambos os senadores e o advogado negam qualquer irregularidade, afirmando que a relação é de amizade e que as viagens foram de caráter privado. A amizade entre os dois é antiga: já em 2021, durante a CPI da Covid no Senado, Flávio saiu publicamente em defesa de Willer Tomaz, então sob suspeita de irregularidades ligadas à negociação da vacina Covaxin, episódio que não resultou em aprofundamento das investigações contra o advogado à época.