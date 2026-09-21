Empate triplo no Senado em Minas: Marília tem 18%; Sávio e Viana, 16%

A Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21/9) apontou que a disputa pelo Senado em Minas Gerais tem empate técnico triplo entre os candidatos com mais intenções de voto. Segundo o levantamento, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) tem 18% das intenções de voto, seguida pelo deputado federal Domingos Sávio (PL) e pelo senador Carlos Viana (PSD), ambos com 16%.

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Logo atrás do trio com empate técnico segundo a pesquisa, aparecem o ex-governador Aécio Neves (PSDB) com 13% das intenções de voto, e o deputado federal Marcelo Aro (PP), com 12%. A distância de Aécio para Sávio e Viana é de 3 pontos, e a de Aro, de 4 pontos, no limite do que se considera empate técnico com margem de 2 pontos.

Mais abaixo estão Áurea Carolina (PSOL), com 7%, e Marco Antônio Superman (Novo), com 4%. Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante) têm 1% cada. Ana Luiza do MLB (UP), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Tião Pessoa (PCO) e Victória Mello Vic (PSTU) somaram 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 5%, e 7% não sabem ou não responderam, o que deixa 12% do eleitorado sem candidato definido.

A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em Minas Gerais entre 16 e 19 de setembro, por telefone e pela internet. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-07331/2026.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria