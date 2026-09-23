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'JOGO SUJO'

Caiado sobre recusa de Lula e Flávio em debate: 'Fujões e com medo'

A Record cancelou o debate com candidatos à Presidência da República deste domingo (27/9) após recusa de Lula e Flávio Bolsonaro

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Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
23/09/2026 12:13 - atualizado em 23/09/2026 12:17

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Quando o entorno de Ronaldo Caiado espera que ele receba alta
Para Caiado, os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto 'estão enclausurados e com medo de encarar os escândalos de frente' crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

Com a recusa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a Record cancelou o debate com candidatos à Presidência da República deste domingo (27/9). O declínio ao convite provocou a ira do também postulante Ronaldo Caiado (PSD), que não tem poupado críticas aos adversários.

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"Sem debate, o eleitor vota às cegas, e é exatamente isso que Lula e Flávio, os dois mais rejeitados e fujões, querem. Que democracia é essa em que o candidato escolhe onde fala e de onde foge?", escreveu em seu perfil no X nesta quarta-feira (23/9).

Para Caiado, os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto "estão enclausurados e com medo de encarar os escândalos de frente".

"Como Lula explicaria a farra do Lulinha no INSS e os encontros secretos com Vorcaro no Planalto? Como Flávio justificaria o caso 'Dark horse', as emendas para milicianos e a ligação com o dono do Banco Master? É hora de sair da toca e encarar o debate sem jogo sujo", disparou.

Nessa terça (22/9), Caiado já havia destilado críticas, sem citar nomes. "Estamos na reta final, e a verdade é uma só: tenho muito a mostrar e nada a esconder. Diferentemente de mim, quem tem a capivara cheia de escândalos corre do debate. Não caia na armadilha de optar pelos mais rejeitados. O Brasil quer ficha limpa e coragem para fazer o que precisa ser feito."

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Não é a primeira vez que Lula e Flávio evitam esse tipo de evento. Um consórcio formado por CNN Brasil, SBT e outros veículos de comunicação anunciou no início de setembro o cancelamento de um debate, após a recusa do presidente e do senador.

Pesquisa

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira mostra Lula com 45,8% das intenções de voto no primeiro turno, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro.

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No segundo turno, ainda segundo a pesquisa, há empate técnico: 47,7% para o presidente, e 47,3% para o parlamentar.

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