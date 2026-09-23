Record desiste de debate e irrita candidatos do segundo pelotão

A Record decidiu cancelar o debate que estava previsto para o próximo domingo, 27.

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Estavam confirmados quatro dos seis convidados: Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

Lula e Flávio Bolsonaro, como já era esperado, pularam fora.

“Sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria o objetivo e não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera”, argumentou a Record, em comunicado oficial.

Nos bastidores das campanhas do segundo pelotão, o comentário é de que esta é “a pior eleição da história”.

Lula e Flávio estão confortáveis em não participar dos debates, aguardando o segundo turno.

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Diante disso, candidatos preparam “planos B” e já levantam dúvidas sobre se o tradicional debate da Globo ocorrerá na semana que vem.