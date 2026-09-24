Real Time: Lula empata com Flávio, Caiado e Cury no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (24/9) mostra empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. O candidato do PL registra 45% das intenções de voto, ante 44% do petista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos. Nesse cenário, 8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo e 3% não souberam ou não responderam.

O levantamento também aponta empate em outros dois cenários de segundo turno. Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula e o candidato do PSD aparecem com 44% cada. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

Em uma disputa com o escritor Augusto Cury (Avante), Lula tem 44% e Cury, 43%, diferença também dentro da margem de erro. Nesse cenário, 8% dos eleitores dizem que votariam em branco ou nulo e 5% não souberam ou não responderam.

Nos outros dois confrontos testados pelo instituto, as diferenças superam a margem de erro. Em uma disputa entre Lula e Romeu Zema (Novo), o petista registra 45%, ante 39% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos e nulos representam 9%, e 7% não souberam ou não responderam.

Já contra Renan Santos (Missão), Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o candidato do Missão soma 38%. Outros 10% afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 8% não souberam ou não responderam.

Flávio oscila um ponto para cima

O levantamento apresenta ainda a evolução do cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior do instituto, realizada no início de setembro, os dois registravam 44%. Agora, Lula permanece com 44%, enquanto Flávio passa a 45%.

Em março, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. Em maio, os percentuais eram de 43% e 44%, respectivamente. Em junho, Lula marcava 45%, contra 40% do candidato do PL. Em julho, o placar era de 45% a 42% para o petista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de todo o país entre 19 e 23 de setembro. As entrevistas foram realizadas por telefone e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04202/2026.

