Globo convida 4 candidatos para debate presidencial; Zema fica de fora
Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Augusto Cury foram chamados para o encontro de 1º de outubro; petista e senador ainda não confirmaram presença
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A 10 dias do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, os debates vão chegando à reta final. O último deles, da TV Globo, está agendado para 1º de outubro. A emissora informou que quatro candidatos foram convidados: Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), seguindo a lei que garante a participação dos concorrentes de partidos que têm ao menos cinco representantes no Congresso.
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Candidato do Novo, o ex-governador Romeu Zema (Novo) não recebeu convite para participar do debate na Globo. Os convidados devem confirmar presença até amanhã (25/9). Em caso de desistência, a emissora diz que pode chamar um substituto, segundo regras informadas a assessores de candidatos.
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O debate que antecede o primeiro turno também tem gerado reações de outros candidatos. Renan Santos (Missão) foi às redes para afirmar que fará manifestação em frente à sede da TV Globo, no Rio de Janeiro. Ele afirma que foi boicotado pela emissora.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Santos falou em "desconvite”. Ele afirmou que o ato que já planejava realizar na cidade será transformado em protesto contra a Globo.
Debates vazios
Lula ainda não confirmou presença, e Flávio condicionou a sua participação à do petista, o que pode deixar o debate esvaziado, com apenas Caiado e Cury, se a Globo não convidar substitutos.
O último, na quarta-feira (23/9), teve como protagonistas Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Sem grandes confrontos entre si, os dois se uniram para criticar os adversários que não compareceram ao encontro, especialmente Lula e Flávio Bolsonaro.
As faltas de ambos levaram a Record a cancelar o debate marcado para domingo (27/9). Os dois também não foram ao debate da TV Bandeirantes, em 23 de agosto, mesmo com a rede de TV remarcando o evento numa tentativa de acomodar o petista.
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Até agora, apenas esse debate foi transmitido na televisão aberta. Sem a presença dos dois principais candidatos, compareceram Renan Santos, Cury e Caiado.