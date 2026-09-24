Globo convida 4 candidatos para debate presidencial; Zema fica de fora

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A 10 dias do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, os debates vão chegando à reta final. O último deles, da TV Globo, está agendado para 1º de outubro. A emissora informou que quatro candidatos foram convidados: Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), seguindo a lei que garante a participação dos concorrentes de partidos que têm ao menos cinco representantes no Congresso.

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Candidato do Novo, o ex-governador Romeu Zema (Novo) não recebeu convite para participar do debate na Globo. Os convidados devem confirmar presença até amanhã (25/9). Em caso de desistência, a emissora diz que pode chamar um substituto, segundo regras informadas a assessores de candidatos.

O debate que antecede o primeiro turno também tem gerado reações de outros candidatos. Renan Santos (Missão) foi às redes para afirmar que fará manifestação em frente à sede da TV Globo, no Rio de Janeiro. Ele afirma que foi boicotado pela emissora.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Santos falou em "desconvite”. Ele afirmou que o ato que já planejava realizar na cidade será transformado em protesto contra a Globo.

Debates vazios

Lula ainda não confirmou presença, e Flávio condicionou a sua participação à do petista, o que pode deixar o debate esvaziado, com apenas Caiado e Cury, se a Globo não convidar substitutos.

O último, na quarta-feira (23/9), teve como protagonistas Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Sem grandes confrontos entre si, os dois se uniram para criticar os adversários que não compareceram ao encontro, especialmente Lula e Flávio Bolsonaro.

As faltas de ambos levaram a Record a cancelar o debate marcado para domingo (27/9). Os dois também não foram ao debate da TV Bandeirantes, em 23 de agosto, mesmo com a rede de TV remarcando o evento numa tentativa de acomodar o petista.

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Até agora, apenas esse debate foi transmitido na televisão aberta. Sem a presença dos dois principais candidatos, compareceram Renan Santos, Cury e Caiado.