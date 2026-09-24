Lula critica discurso de Trump na ONU e diz que "quer ganhar na narrativa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O petista condenou o tom "ameaçador" do americano e disse que quer "ganhar na narrativa".

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A fala de Lula aconteceu durante o ato do petista com artistas no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (23/9). Na ocasião, o brasileiro disse que o importante não foi somente o próprio discurso, mas a comparação feita com a fala de Trump. Para ele, o americano apenas se autoafirmou, como se estivesse ameaçando os outros países.

"O importante do meu discurso na ONU, não foi só o meu discurso. O importante foi comparar o meu discurso com o discurso do Trump. O importante é você comparar o discurso do presidente de um país em desenvolvimento com o discurso de um presidente que começa dizendo: 'eu tenho o maior exército do mundo, a maior marinha do mundo, o maior foguete do mundo, a melhor bomba do mundo, sou o país mais forte do mundo', como se tivesse ameaçando a todo mundo", disse.

Em seguida, Lula afirma que, por saber do seu próprio tamanho, não quer guerrear contra os Estados Unidos, mas vencê-lo na narrativa. De acordo com o presidente, ele já está ganhando a narrativa contra Trump.

"Eu, como sei do meu tamanho, não quero fazer guerra com ele. Eu quero ganhar dele na narrativa: e nós estamos ganhando na narrativa" declarou.

Na legenda da postagem, o petista voltou a afirmar que não quer travar guerra, mas que quer levar ao mundo a soberania e o diálogo.

"Eu não quero disputar com ninguém quem tem mais armas, foguetes ou bombas. O Brasil tem outra coisa para mostrar ao mundo: a força da palavra, do diálogo e da sua soberania", escreveu na publicação.

Confira a fala de Lula publicada nas redes sociais: