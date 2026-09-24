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'GRANDES IGREJAS, MASTER NEGÓCIOS'

"Merece o Oscar": Lula elogia vídeo de Porchat sobre ligações de Vorcaro, Nikolas e Flávio Bolsonaro

Presidente destacou a produção que revela relações entre o Banco Master e a Igreja Lagoinha e elogiou o rigor jornalístico do trabalho em evento com artistas

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/09/2026 09:54 - atualizado em 24/09/2026 10:07

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"Merece o Oscar": Lula elogia vídeo de Porchat sobre ligações de Vorcaro, Nikolas e Flávio Bolsonaro
Lula elogiou o humorista Fábio Porchat pelo vídeo investigativo &#39;Grandes Igrejas, Master Negócios&#39; crédito: Redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o humorista e apresentador Fábio Porchat pelo vídeo "Grandes Igrejas, Master Negócios" durante o evento “Cultura com Lula”, realizado na Fundição Progresso, na Lapa, nessa quarta-feira (23/9). Em seu discurso, Lula declarou que o recente documentário de Porchat “merece o Oscar de [melhor] documentário”.

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A produção mencionada pelo presidente é parte da série investigativa “Revelando”. Com cerca de 30 minutos, o vídeo expõe as relações financeiras e empresariais ligadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro, mapeando conexões com políticos e líderes religiosos.

"Ontem eu passei a respeitar mais o Porchat. Porque aquele documentário que ele fez ontem sobre... sobre o Vorcaro merece o prémio Oscar, sabe, de documentário. Muito sério, muito bem feito”, disse.

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“É aquela tal daquela Igreja da Lagoinha, aquele pastor [André Valadão]... Olha, aquele ali tem uma cara de 171. E os caras a pregar em nome de Deus, quem acredita em Deus fala: 'não é possível'. Lavador de dinheiro, bandido contumaz. Sabe, e tudo vai passando para a sociedade em nome do quê? Possivelmente em nome da nossa ausência”, defendeu.

O documentário é uma parceria entre a equipe do podcast “Calma Urgente” e o canal ICL Notícias. O vídeo ficou no topo dos mais hypados do YouTube Brasil e chegou a ser apagado das redes sociais, mas voltou ao ar pouco tempo depois.

Ao destacar o rigor jornalístico da obra, o presidente contextualizou a importância de investigações desse tipo. Lula ressaltou que materiais explicativos são fundamentais para que a população compreenda as estruturas de poder, completando que, frequentemente, “a mentira voa enquanto a verdade engatinha”.

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O ato “Cultura com Lula”, em apoio à candidatura de Lula, reuniu uma plateia de artistas e intelectuais, como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Marieta Severo, Malu Mader, Xamã, Danielle Winits, Tati Quebra Barraco, Letícia Sabatella e Daniela Mercury.

O que diz o vídeo de Porchat?

O segundo episódio da série “Revelando”, intitulado "Grandes Igrejas, Master Negócios", foca na rede de relações que envolve o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. A apuração do documentário detalha as conexões que unem a instituição financeira a figuras políticas e religiosas. Os principais pontos levantados pelo episódio são:

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