Como Porchat se tornou apresentador de documentário investigativo com a série 'Revelando'

Famoso por seu trabalho como humorista e ator, Fábio Porchat surpreendeu o público ao assumir o papel de apresentador em um documentário investigativo. Sua nova série, "Revelando", teve seu segundo episódio lançado em 21 de setembro e já explora temas complexos do cenário brasileiro, alcançando rapidamente o topo das paradas do YouTube com uma apuração sobre as conexões entre o Banco Master, líderes religiosos e figuras políticas proeminentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que é a série "Revelando"?

"Revelando" é uma série documental com apresentação de Fábio Porchat que se aprofunda em investigações sobre assuntos de grande impacto no Brasil. Produzida pelo podcast Calma Urgente, com apoio do ICL, Mídia Ninja e da produtora 342 Artes, a atração busca traduzir para o grande público tramas complexas envolvendo poder, dinheiro e influência, utilizando uma linguagem direta e acessível.

Leia Mais

A proposta é usar o alcance de Porchat para jogar luz sobre questões que muitas vezes ficam restritas a reportagens de nicho. Cada episódio funciona de forma independente, focando em um caso específico e conectando os pontos para os espectadores.

Qual o caso investigado no episódio viral?

O segundo episódio, intitulado "Grandes Igrejas, Master Negócios", foi o responsável por colocar a série em evidência, ultrapassando 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas e alcançando o primeiro lugar no ranking Hype do YouTube Brasil. A investigação foca na rede de relações que envolve o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro.

A apuração do documentário detalha as conexões que unem a instituição financeira a figuras políticas e religiosas. Os principais pontos levantados pelo episódio são:

A relação próxima entre Daniel Vorcaro e a Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores congregações evangélicas do país.

As supostas ligações do banco com o deputado federal Nikolas Ferreira, que também é membro da mesma igreja.

A conexão entre a instituição financeira e o senador Flávio Bolsonaro, explorando como esses universos se cruzam.

Por que Porchat assumiu este novo papel?

A incursão de Fábio Porchat no jornalismo investigativo representa uma expansão de sua carreira, e não necessariamente uma ruptura com o humor. O ator utiliza sua habilidade de comunicação, consolidada em anos de comédia e apresentação, para destrinchar assuntos áridos e torná-los palatáveis para uma audiência ampla.

Em entrevistas, Porchat explicou que o projeto nasceu do desejo de usar sua plataforma para fomentar o debate sobre temas relevantes. A série permite que ele explore um novo formato, mantendo a capacidade de engajar milhões de pessoas, mas agora com um foco informativo e investigativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde assistir à série "Revelando"?

Todos os episódios da série documental "Revelando" estão disponíveis gratuitamente no YouTube, nos canais Revelando, ICL, Calma Urgente, Mídia Ninja e 342 Artes.