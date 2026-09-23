Por que o Instagram apagou o vídeo de Fábio Porchat expondo o Caso Master?

O humorista Fábio Porchat alcançou o topo do ranking Hype do YouTube brasileiro em menos de 24 horas ao detalhar as conexões entre o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e políticos de projeção nacional. Após a publicação do vídeo, o perfil da série "Revelando" foi removido do Instagram pela Meta, na manhã desta quarta-feira (23/9), o que gerou ainda mais repercussão sobre o caso. Mas qual o motivo do banimento?

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Segundo a plataforma, o conteúdo “não segue os padrões” do Instagram e, por isso, alguma regra teria sido violada e motivado a derrubada da conta. Ainda durante a manhã, o perfil @revelando.brasil voltou a aparecer disponível para os usuários.

Apesar de suspenso no Instagram, o conteúdo completo permaneceu disponível no YouTube.

Sobre o que o vídeo fala?

A produção expõe como a instituição religiosa atuaria como uma ponte entre o setor financeiro e figuras como o deputado Nikolas Ferreira (PL) e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A análise, parte da série "Revelando", expõe uma rede de influências que conecta dinheiro, fé e poder. O vídeo utiliza reportagens, mensagens, áudios e imagens de arquivo para construir uma narrativa que sugere um alinhamento estratégico de interesses, tendo a liderança da Lagoinha, sob o comando do pastor André Valadão, como parte da articulação.

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Qual a relação entre Banco Master, Lagoinha e políticos?

A produção audiovisual de Porchat aponta que a Igreja Batista da Lagoinha, sob a liderança do pastor André Valadão, funciona como uma intermediária estratégica. A instituição religiosa conectaria os interesses financeiros de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master a figuras políticas como o deputado Nikolas Ferreira e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

Segundo o conteúdo, Vorcaro, que comanda uma das instituições financeiras que mais crescem no país, teria na igreja um canal para ampliar sua influência no cenário político conservador. A investigação da Polícia Federal, citada no vídeo, aponta para transferências de R$ 19,2 milhões feitas por Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, para uma unidade da Lagoinha entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

Zettel, o operador; Valadão, o conector

Diferente do que o senso comum poderia apontar, o vídeo posiciona Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro e ex-pastor da Lagoinha, como o principal operador financeiro da trama. Ele seria a peça-chave na articulação entre o poder econômico do Banco Master e a influência política da igreja. A narrativa do vídeo se inicia com o casamento de Zettel e Natália Vorcaro, irmã de Daniel, celebrado por André Valadão em 2018.

André Valadão, por sua vez, é apresentado como o líder religioso cuja influência viabiliza o diálogo e a aproximação entre o dono do Banco Master e os parlamentares alinhados à direita. Ele é retratado como um facilitador que, ao lado dos políticos mencionados, empresta seu capital social e religioso para a rede de interesses, enquanto Zettel atua nos bastidores financeiros.

Como a produção de Porchat detalha as ligações?

Patrocínios e doações: O material aponta o patrocínio do Banco Master a eventos de grande porte da Lagoinha, sugerindo uma via de mão dupla onde a igreja ganha suporte financeiro e o banco, visibilidade e acesso.

Encontros estratégicos: São exibidos registros de reuniões e eventos que colocam Vorcaro, Valadão e os políticos no mesmo ambiente, reforçando a tese de uma rede de contatos ativa.

Alinhamento de discursos: A análise destaca a convergência entre a pauta conservadora defendida pela igreja e pelos políticos e os interesses de mercado representados pelo banco.

Benefícios mútuos: O vídeo argumenta que, enquanto a igreja e os políticos ganham um aliado financeiro poderoso, o empresário consolida sua imagem e influência junto a um público engajado e a um espectro político relevante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A produção de Porchat faz a ressalva de que a análise não questiona a fé dos frequentadores da igreja e que as suspeitas detalhadas seguem sob investigação, sem condenações formadas.