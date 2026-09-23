Meta derruba e devolve perfil com vídeo de Porchat sobre Master e Lagoinha

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, derrubou, na manhã desta quarta-feira (23/9), o perfil oficial em que o ator e humorista Fábio Porchat apresenta a série de reportagens “Revelando”, no qual foi lançado na segunda-feira (21/9) um primeiro episódio sobre as relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Horas depois, o perfil voltou ao ar.

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No primeiro episódio, intitulado “Grandes Igrejas, Master Negócios”, produzido pelo podcast “Calma Urgente”, Porchat foca no papel da Igreja Batista da Lagoinha e do pastor André Valadão como ponto de conexão que possibilitou diálogo entre o Master com representantes da extrema-direita e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em menos de 24 horas, o vídeo alcançou o primeiro lugar no ranking Hype do YouTube Brasil.

Segundo o coletivo, a plataforma informou que o conteúdo “não segue os padrões” do Instagram e, por isso, alguma regra teria sido violada e motivado a derrubada da conta, mas sem explicar qual seria. No entanto, apesar de ter sido suspenso no Instagram, o vídeo completo ainda permanecia disponível no YouTube.

Ainda durante a manhã, o perfil @revelando.brasil voltou a aparecer disponível para os usuários.

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A Meta foi procurada pela reportagem para explicações sobre a movimentação da conta e ainda não respondeu. Este material será atualizado se houver resposta da Meta.