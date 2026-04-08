Lula considera PowerPoint da Globonews sobre Vorcaro ‘antijornalismo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considera o slide de PowerPoint que insinuou uma relação próxima entre ele e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e centro de escândalos financeiros, um trabalho de “antijornalismo”.

O material foi veiculado em um jornal do canal de televisão Globonews no dia 20 de março. Na ocasião, internautas e os jornalistas Neide Duarte e Ari Peixoto, ex-repórteres do Grupo Globo, criticaram o conteúdo, afirmando que ele usou associações visuais sem critério jornalístico para atacar o presidente Lula sem a devida contextualização dos fatos.

As críticas se referem à disposição dos personagens na arte, que destaca a presença do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores no centro da representação. Para Neide Duarte, a construção sugeria uma relação direta do petista com o escândalo do Banco Master, o que não foi apontado pelas investigações. Segundo a jornalista, outros nomes também deveriam constar no material, como os do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Dias depois, já em 23 de março, a emissora pediu desculpas e afirmou que o conteúdo estava “errado e incompleto”. No programa “Estúdio i”, a jornalista Andréia Sadi disse ao vivo que o material não deixava claro qual o critério utilizado para a seleção das informações e misturou contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de nomes sob análise da Polícia Federal.

Em entrevista ao ICL Notícias, na manhã desta quarta-feira (8/4), o presidente contou que ficou “indignado” com o material, que incluía a bandeira do PT e a foto de Lula próximas à imagem de Vorcaro. O presidente relembrou outros materiais jornalísticos que teriam distorcido alguma situação.

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“Eu lembrei do sequestro do Abílio Diniz em 89, tá lembrado? Colocaram a camisa do PT no Abílio Diniz!”, comentou. Em dezembro daquele ano, na semana do segundo turno das eleições presidenciais democráticas brasileiras após a ditadura militar, o empresário bilionário brasileiro foi vítima de um sequestro. O episódio foi explorado eleitoralmente pela campanha de Collor, que associava o PT ao crime. “Em pleno século XXI querendo banalizar”, afirmou.