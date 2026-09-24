Caiado a Flávio: 'Quem tem teto de vidro não pode jogar pedra nos outros'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) criticou o também postulante Flávio Bolsonaro (PL) sobre o caso do jatinho de Daniel Vorcaro.



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"Quem tem teto de vidro não pode jogar pedra nos outros, Flávio", escreveu Caiado em seu perfil no X, nesta quinta-feira (24/9). "Voar no jato do Vorcaro, receber dinheiro e jantar com quem lesou milhões de aposentados não é coincidência, é cumplicidade."



O comentário se refere ao dia em que Flávio Bolsonaro viajou com a família em um jatinho executivo pertencente ao ex-banqueiro e dono do Banco Master, em janeiro de 2025. Nesta quinta, o senador ironizou o fato.



Em publicação no X, o parlamentar afirmou que, à época, a aeronave era do advogado e empresário Willer Tomaz. Meses depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes viajou pelo mesmo avião. "Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião do Moraes", declarou.



Caiado, por sua vez, não viu graça no comentário de Flávio. "O cerco está se fechando. Ainda dá tempo de contar a verdade e explicar o inexplicável", disse o ex-governador de Goiás.



Jatinho



O senador também viajou acompanhado de Willer Tomaz, investigado em um esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e envolvido no escândalo da JBS. O advogado e empresário seria um dos cotistas da aeronave. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo e pela revista Piauí.



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O avião é um Legacy 650, de prefixo PP-NLR. A mesma aeronave foi utilizada, em agosto de 2025, para transportar Alexandre de Moraes. Na ocasião, o ministro foi filmado desembarcando do jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

