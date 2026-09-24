Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro ironiza voo em jatinho de Vorcaro e cita Moraes

Presidenciável diz que, à época da viagem, aeronave era de Willer Tomaz; mesmo jato transportou Alexandre de Moraes meses depois

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
24/09/2026 08:56

compartilhe

×
Campanha de PT para o início das eleições resgata relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro
Flávio viajou com a família em um jatinho executivo pertencente a Daniel Vorcaro, em janeiro de 2025 crédito: Mauro Pimentel/AFP

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou pela primeira vez, nesta quinta-feira (24/9), sobre a revelação de que viajou com a família em um jatinho executivo pertencente a Daniel Vorcaro, em janeiro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em publicação no X (antigo Twitter), o presidenciável afirmou que, à época, a aeronave era do advogado e empresário Willer Tomaz e ironizou o fato de o mesmo avião ter sido usado meses depois pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes”, escreveu Flávio.

A viagem ocorreu em janeiro de 2025, no retorno de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, para Brasília. Além de Flávio, estavam a bordo a mulher dele, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas do casal.

Leia Mais

O senador também viajou acompanhado de Willer Tomaz, investigado em um esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e envolvido no escândalo da JBS. O advogado e empresário seria um dos cotistas da aeronave. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo e pela revista Piauí.

O avião é um Legacy 650, de prefixo PP-NLR. A mesma aeronave foi utilizada, em agosto de 2025, para transportar Alexandre de Moraes. Na ocasião, o ministro foi filmado desembarcando do jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Outra detentora de cotas da aeronave seria a Prime Aviation, empresa utilizada para fornecer viagens a políticos e outras pessoas influentes e que compartilhava bens de luxo, como jatos e helicópteros. A companhia está no centro de uma investigação envolvendo Vorcaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo as investigações, Vorcaro controlou uma participação na estrutura por meio do fundo Patrimonial Blue até setembro de 2025. Os investigadores apontam que os bens de luxo disponibilizados pela empresa teriam sido utilizados como forma de aproximação com figuras de poder em Brasília.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes daniel-vorcaro eleicoes-2026 flavio-bolsonaro jatinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay