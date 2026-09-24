'Me dê uma luz': Flávio Bolsonaro tentou ligar para Vorcaro quatro vezes antes do banqueiro ser preso

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tentou contatar o banqueiro Daniel Vorcaro nos quatro dias que antecederam sua prisão, em 17 de novembro do ano passado. Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) no celular de Vorcaro mostram a insistência do parlamentar, que culminou em um pedido para que o dono do Banco Master lhe desse “uma luz”. A informação foi divulgada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”.

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A troca de mensagens e as ligações não atendidas ocorreram entre 13 e 16 de novembro de 2025. A assessoria de Flávio Bolsonaro não respondeu aos contatos da reportagem do Estadão sobre o caso.

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A sequência de contatos

As tentativas de comunicação se intensificaram diariamente. Em 13 de novembro de 2025, o senador enviou uma mensagem de texto às 9h13: “Fala mermao! Bom dia! Pode atender?”. Vorcaro afirmou que retornaria em meia hora, mas não há registro da ligação.

No dia seguinte, Flávio fez uma chamada de voz não atendida às 12h36. Em 15 de novembro, o banqueiro justificou a ausência e o senador perguntou novamente: “Pode atender?”.

A última tentativa ocorreu em 16 de novembro. Após outra chamada perdida, Vorcaro disse que estava na igreja e ligaria depois. Flávio então escreveu às 15h46: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs”.

Pedido de dinheiro para filme

Investigações da PF no celular do banqueiro revelaram que, nos três meses anteriores, Flávio cobrava repasses para financiar o filme “Dark Horse”, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora o contato tenha começado em dezembro de 2024, mensagens mais antigas foram apagadas.

Em um áudio de 8 de setembro de 2025, o senador pressionou Vorcaro. “A gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também”, disse Flávio, que complementou: “Se a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, todo o contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo”.

Após o áudio, Vorcaro se desculpou pela demora e prometeu resolver os pagamentos no dia seguinte: “Te peço desculpas, semana passada foi muito dificil pra mim”. Na semana anterior, em 3 de setembro, o Banco Central havia reprovado um negócio entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB).

A prisão de Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso no fim da tarde de 17 de novembro de 2025, ao tentar embarcar em um voo para o exterior no Aeroporto de Guarulhos. O mandado de prisão foi antecipado pela 10.ª Vara Federal de Brasília por suspeita de tentativa de fuga.

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Na época, já era público que a PF investigava crimes na gestão do Banco Master. Anotações no celular do banqueiro indicam que ele sabia da operação e planejava uma fuga do país. Mensagens mostram que Vorcaro teria buscado ajuda do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para frear as investigações. Em 15 de novembro, ele questionou o ministro: “Acha que segunda já tenho que estar fora?”.