Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36% no 1º turno

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24/9) indica o presidente Lula Lula (PT) com 40% das intenções de voto no 1º turno da eleição presidencial, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 36%, no limite da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo.

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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.

Na pesquisa anterior, de uma semana atrás, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 36%, em empate técnico.

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que o Datafolha mostra aos eleitores os nomes dos candidatos. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.

Lula (PT): 40% (eram 39%)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)

Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

Edmilson Costa (PCB): 0 (era 0)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era 0)

Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)

Clariana Barão (DC): 0 (era 0)

Hertz Dias (PSTU): 0 (era 0)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

Indecisos: 2% (eram 3%)

Pesquisa espontânea

Veja abaixo os números da pesquisa espontânea, em que o instituto não mostra os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.

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Lula (PT): 36% (eram 35%)

Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 26%)

Jair Bolsonaro (PL): 4%

Augusto Cury (Avante): 3% (eram 3%)

Ronaldo Caiado (PSD): 2% (era 2%)

Renan Santos (Missão): 2% (eram 1%)

Zema (Novo): 0 (era 1%)

Outras respostas: 2% (eram 2%)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

Indecisos: 18% (eram 21%)

Índice de rejeição

O Datafolha perguntou aos eleitores também em quem não votariam de jeito nenhum no 1º turno. Confira os números: