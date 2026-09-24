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CORRIDA ELEITORAL

Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36% no 1º turno

Cenário ainda é de empate técnico, mas o candidato do PT oscilou positivamente, enquanto o senador do PL se manteve estável

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Folhapress
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Repórter
24/09/2026 18:48 - atualizado em 24/09/2026 18:58

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Notícia-crime também cita mensagem sobre um whisky que Lula teria recebido de Vorcaro
Candidatos seguem tecnicamente empatados, segundo a nova pesquisa Datafolha crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24/9) indica o presidente Lula Lula (PT) com 40% das intenções de voto no 1º turno da eleição presidencial, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 36%, no limite da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo.

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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.

Na pesquisa anterior, de uma semana atrás, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 36%, em empate técnico.

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que o Datafolha mostra aos eleitores os nomes dos candidatos. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.

  • Lula (PT): 40% (eram 39%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)
  • Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 0 (era 0)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era 0)
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)
  • Clariana Barão (DC): 0 (era 0)
  • Hertz Dias (PSTU): 0 (era 0)
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
  • Indecisos: 2% (eram 3%)

Pesquisa espontânea

Veja abaixo os números da pesquisa espontânea, em que o instituto não mostra os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.

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  • Lula (PT): 36% (eram 35%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 26%)
  • Jair Bolsonaro (PL): 4%
  • Augusto Cury (Avante): 3% (eram 3%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2% (era 2%)
  • Renan Santos (Missão): 2% (eram 1%)
  • Zema (Novo): 0 (era 1%)
  • Outras respostas: 2% (eram 2%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
  • Indecisos: 18% (eram 21%)

Índice de rejeição

O Datafolha perguntou aos eleitores também em quem não votariam de jeito nenhum no 1º turno. Confira os números:

  • Lula (PT): 45% (eram 47%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 47%)
  • Renan Santos (Missão): 15% (eram 15%)
  • Romeu Zema (Novo): 14% (eram 14%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 13% (eram 13%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 9% (eram 11%)
  • Samara Martins (UP): 9% (eram 10%)
  • Augusto Cury (Avante): 8% (eram 9%)

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