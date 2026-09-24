Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36% no 1º turno
Cenário ainda é de empate técnico, mas o candidato do PT oscilou positivamente, enquanto o senador do PL se manteve estável
compartilhe
A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24/9) indica o presidente Lula Lula (PT) com 40% das intenções de voto no 1º turno da eleição presidencial, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 36%, no limite da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.
Na pesquisa anterior, de uma semana atrás, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 36%, em empate técnico.
Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, em que o Datafolha mostra aos eleitores os nomes dos candidatos. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.
- Lula (PT): 40% (eram 39%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%)
- Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%)
- Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
- Edmilson Costa (PCB): 0 (era 0)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era 0)
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior)
- Clariana Barão (DC): 0 (era 0)
- Hertz Dias (PSTU): 0 (era 0)
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
- Indecisos: 2% (eram 3%)
Pesquisa espontânea
Veja abaixo os números da pesquisa espontânea, em que o instituto não mostra os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Lula (PT): 36% (eram 35%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 26%)
- Jair Bolsonaro (PL): 4%
- Augusto Cury (Avante): 3% (eram 3%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 2% (era 2%)
- Renan Santos (Missão): 2% (eram 1%)
- Zema (Novo): 0 (era 1%)
- Outras respostas: 2% (eram 2%)
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
- Indecisos: 18% (eram 21%)
Índice de rejeição
O Datafolha perguntou aos eleitores também em quem não votariam de jeito nenhum no 1º turno. Confira os números:
- Lula (PT): 45% (eram 47%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 47%)
- Renan Santos (Missão): 15% (eram 15%)
- Romeu Zema (Novo): 14% (eram 14%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 13% (eram 13%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 9% (eram 11%)
- Samara Martins (UP): 9% (eram 10%)
- Augusto Cury (Avante): 8% (eram 9%)