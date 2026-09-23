Quaest em Minas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 2º turno

A eleição presidencial está empatada entre o eleitorado mineiro, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9). Na simulação de segundo turno, o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem numericamente empatados no estado.

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Ambos pontuaram 40%, enquanto 13% declararam voto branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. E 7% ainda se disseram indecisos sobre a disputa. Esse foi o único cenário estimulado de segundo turno.

No primeiro turno, Lula sai numericamente na frente com 35% contra 30% do candidato do PL, mas a diferença está dentro da margem de erro. Augusto Cury (Avante) tem 5%, Ronaldo Caiado (PSD), 4%, Romeu Zema (Novo), 2%, e Renan Santos (Missão), 2%. Outros candidatos não pontuaram.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07664/2026.

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Segundo turno

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Nulo/branco/nenhum: 13%

Indeciso: 7%

Primeiro turno