Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Quaest em Minas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 2º turno

Levantamento mais recente mostra equilíbrio no estado considerado pêndulo da disputa nacional

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/09/2026 17:40

compartilhe

×
Lula e Flávio Bolsonaro são os favoritos na corrida presidencial de 2026
Lula e Flávio Bolsonaro são os favoritos na corrida presidencial de 2026 crédito: SÉRGIO LIMA/AFP EVARISTO SÁ/AFP

A eleição presidencial está empatada entre o eleitorado mineiro, segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9). Na simulação de segundo turno, o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem numericamente empatados no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ambos pontuaram 40%, enquanto 13% declararam voto branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. E 7% ainda se disseram indecisos sobre a disputa. Esse foi o único cenário estimulado de segundo turno.

No primeiro turno, Lula sai numericamente na frente com 35% contra 30% do candidato do PL, mas a diferença está dentro da margem de erro. Augusto Cury (Avante) tem 5%, Ronaldo Caiado (PSD), 4%, Romeu Zema (Novo), 2%, e Renan Santos (Missão), 2%. Outros candidatos não pontuaram.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07664/2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Segundo turno

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 40%
  • Nulo/branco/nenhum: 13%
  • Indeciso: 7%

Primeiro turno

  • Lula (PT): 35%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Samara Martins (UP): 0
  • Edmilson Costa (PCB): 0
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0
  • Hertz Dias (PSTU): 0
  • Clariana Barão (DC): 0
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0
  • Indecisos: 13%
  • Branco/nulo/não vai votar: 9%

Tópicos relacionados:

2-turno eleicoes-2026 flavio flavio-bolsonaro lula pesquisa presidente quaest

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay