Datafolha: Cleitinho amplia vantagem na corrida pelo governo de Minas

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) indica como está a disputa para o governo de Minas Gerais. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga no primeiro turno e nos dois cenários de segundo turno avaliados, conforme o levantamento contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo.

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Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre 22 e 24 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-07400/2026.

Veja os números da pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior, de 11 de setembro:

1º turno (estimulada): Votos totais

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40% (eram 37% em 11 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 15% (eram 13%)

Alexandre Kalil (PDT): 9% (eram 11%)

Mateus Simões (PSD): 5% (eram 4%)

Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 4%)

Gabriel (MDB): 3% (eram 4%)

Professor Túlio Lopes (PCB): 2% (eram 3%)

Ben Mendes (Missão): 1% (era 1%)

Henrique Áreas (PCO): 1% (era 1%)

Rafael Duda (PSTU): 1% (era 1%)

Indira Xavier (UP): 1% (era 0)

Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 11%)

Indecisos: 10% (eram 10%)

Votos válidos



Veja como fica o cenário considerando apenas os votos válidos, que exclui os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49% (eram 47% em 11 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 18% (eram 17%)

Alexandre Kalil (PDT): 11% (eram 14%)

Mateus Simões (PSD): 6% (eram 5%)

Flávio Roscoe (PL): 6% (eram 5%)

Gabriel (MDB): 4% (eram 5%)

Professor Túlio Lopes (PCB): 2% (eram 3%)

Ben Mendes (Missão): 2% (era 1%)

Henrique Áreas (PCO): 1% (era 1%)

Rafael Duda (PSTU): 1% (eram 2%)

Indira Xavier (UP): 1% (era 1%)

1º turno (espontânea)



Na pesquisa espontânea, em que o Datafollha não mostra os nomes dos candidatos aos entrevistados, 46% dos entrevistados estão indecisos. Veja os números:

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Cleitinho Azevedo (Republicanos): 26% (eram 22% em 11 de setembro)

Patrus Ananias (PT): 8% (eram 5%)

Alexandre Kalil (PDT): 3% (eram 4%)

Mateus Simões (PSD): 2% (era 1%)

Zema (Novo): 1% (eram 2%)

Flávio Roscoe (PL): 1% (era 1%)

Vota no PT/ candidato do PT: 1% (era 1%)

Gabriel (MDB): - (era 1%)

Outras respostas: 7% (eram 5%)

Em branco / nulo / nenhum: 6% (eram 5%)

Indecisos: 46% (eram 53%)

Índice de rejeição dos candidatos



O Datafolha mostra também o quanto os candidatos são conhecidos pelos eleitores e o quanto são rejeitados. Veja os números: