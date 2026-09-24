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CORRIDA ELEITORAL

Datafolha: Cleitinho amplia vantagem na corrida pelo governo de Minas

Candidato do Republicanos lidera em todos os cenários simulados pela pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (24/9)

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Folhapress
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Repórter
24/09/2026 18:28 - atualizado em 24/09/2026 19:05

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Candidato ao Governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos) usou camisa no estilo esportivo com a logo de Minas Gerais
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) segue com ampla vantagem na disputa pelo governo de Minas crédito: Júnia Garrido/Band Minas

A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) indica como está a disputa para o governo de Minas Gerais. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga no primeiro turno e nos dois cenários de segundo turno avaliados, conforme o levantamento contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo.

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Foram entrevistados 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre 22 e 24 de setembro, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-07400/2026.

Veja os números da pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Entre parênteses, o resultado da pesquisa anterior, de 11 de setembro: 

1º turno (estimulada): Votos totais

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40% (eram 37% em 11 de setembro)
  • Patrus Ananias (PT): 15% (eram 13%)
  • Alexandre Kalil (PDT): 9% (eram 11%)
  • Mateus Simões (PSD): 5% (eram 4%)
  • Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 4%)
  • Gabriel (MDB): 3% (eram 4%)
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 2% (eram 3%)
  • Ben Mendes (Missão): 1% (era 1%)
  • Henrique Áreas (PCO): 1% (era 1%)
  • Rafael Duda (PSTU): 1% (era 1%)
  • Indira Xavier (UP): 1% (era 0)
  • Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 11%)
  • Indecisos: 10% (eram 10%)
  • Votos válidos


Veja como fica o cenário considerando apenas os votos válidos, que exclui os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 49% (eram 47% em 11 de setembro)
  • Patrus Ananias (PT): 18% (eram 17%)
  • Alexandre Kalil (PDT): 11% (eram 14%)
  • Mateus Simões (PSD): 6% (eram 5%)
  • Flávio Roscoe (PL): 6% (eram 5%)
  • Gabriel (MDB): 4% (eram 5%)
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 2% (eram 3%)
  • Ben Mendes (Missão): 2% (era 1%)
  • Henrique Áreas (PCO): 1% (era 1%)
  • Rafael Duda (PSTU): 1% (eram 2%)
  • Indira Xavier (UP): 1% (era 1%)

1º turno (espontânea)

Na pesquisa espontânea, em que o Datafollha não mostra os nomes dos candidatos aos entrevistados, 46% dos entrevistados estão indecisos. Veja os números:

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 26% (eram 22% em 11 de setembro)
  • Patrus Ananias (PT): 8% (eram 5%)
  • Alexandre Kalil (PDT): 3% (eram 4%)
  • Mateus Simões (PSD): 2% (era 1%)
  • Zema (Novo): 1% (eram 2%)
  • Flávio Roscoe (PL): 1% (era 1%)
  • Vota no PT/ candidato do PT: 1% (era 1%)
  • Gabriel (MDB): - (era 1%)
  • Outras respostas: 7% (eram 5%)
  • Em branco / nulo / nenhum: 6% (eram 5%)
  • Indecisos: 46% (eram 53%)
  • Índice de rejeição dos candidatos


O Datafolha mostra também o quanto os candidatos são conhecidos pelos eleitores e o quanto são rejeitados. Veja os números: 

  • Patrus Ananias (PT): 32% (eram 30% em 11 de setembro)
  • Alexandre Kalil (PDT): 24% (eram 24%)
  • Flávio Roscoe (PL): 16% (eram 16%)
  • Mateus Simões (PSD): 15% (eram 15%)
  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 14% (eram 15%)
  • Rafael Duda (PSTU): 13% (eram 13%)
  • Henrique Áreas (PCO): 13% (eram 11%)
  • Ben Mendes (Missão): 12% (eram 15%)
  • Indira Xavier (UP): 12% (eram 12%)
  • Gabriel (MDB): 11% (eram 12%)
  • Professor Túlio Lopes (PCB): 11% (eram 11%)
  • Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 4% (eram 4%)
  • Rejeita todos/não votaria em nenhum: 3% (eram 5%)
  • Não sabe: 16% (eram 14%)

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