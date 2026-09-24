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ACREDITAR EM PAPAI NOEL

Kalil cobra Cleitinho sobre voos pagos por empresários na campanha

Candidato diz que prestação de contas no TSE é mentira e que acreditar em doação sem nada em troca é "acreditar em Papai Noel"

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/09/2026 14:55

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Alexandre Kalil (PDT) de blusa social rosa, apontando os dedos para a frente
Kalil diz que Cleitinho tem que explicar voos em aeronave de empresários crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PDT) questionou os voos feitos pelo seu adversário Cleitinho (Republicanos) e cobrou explicações. 

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Durante sabatina dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN, realizada na manhã desta quinta-feira (24/9), Kalil afirmou que a prestação de contas feita pelo senador ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é mentira.

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“Isso não é conversa séria. Ele tem que prestar contas dos aviões em que anda, porque aquela prestação de contas dele vai dar problema”, disse Kalil, referindo-se ao relatório de gastos de campanha de Cleitinho entregue à Justiça Eleitoral.

De acordo com a plataforma do TSE, até última atualização na sexta (18), Cleitinho gastou R$ 669,3 mil de um limite de R$ 17,7 milhões com publicidade por adesivos, materiais impressos, produção de jingles, vinhetas e slogans, serviços contábeis e combustível. Conforme a prestação de contas, nenhum real desse valor veio de fundo partidário. As viagens, combustíveis e serviços de atendimento à aeronave aparecem como doação, compondo parcela de R$ 719 mil recebido pela campanha em doações privadas.

“Aquilo ali é mentira, porque, quando ele fala que o cara está dando um avião para ele fazer campanha política e não quer nada em troca, é acreditar em Papai Noel. E eu espero que a população de Minas Gerais não acredite em Papai Noel”, completou.

Na mesma entrevista, Kalil declarou que se arrependeu de ter abandonado o seu segundo mandato na Prefeitura de BH para concorrer ao governo estadual pela primeira vez, em 2022, e que se considera um “candidato de centro, sem presidente”

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Na última semana, em entrevista ao MG1 da TV Globo, Cleitinho negou que favorecerá empresários que financiam sua campanha, caso seja eleito. A equipe de Cleitinho foi procurada pelo Estado de Minas para responder às críticas de Kalil e ainda não retornou. Este material será atualizado.

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