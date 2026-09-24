Kalil se arrepende de ter saído da PBH para concorrer ao governo em 2022

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PDT) se arrepende de ter abandonado o cargo de prefeito de Belo Horizonte quando tentou pela primeira vez concorrer ao Palácio Tiradentes, em 2022. A declaração foi feita durante sabatina do GLOBO, Valor e da Rádio CBN, realizada na manhã desta quinta-feira (24/9).

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Kalil foi eleito prefeito da capital mineira pela primeira vez em 2016, à época filiado ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS), com 314.845 votos no primeiro turno e 628.050 no segundo. Em 2020, concorreu à reeleição e conquistou o cargo novamente no primeiro turno com com 784.307 votos – o equivalente a 63,36% dos votos na cidade.

Em 2022, ele deixou o cargo para concorrer ao governo pelo Partido Social Democrático (PSD), com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ficou em segundo lugar no segundo turno com 35,08% dos votos. A vitória foi de Romeu Zema (Novo), que obteve 56,18% deles, que, por sua vez, deixou o mandato para concorrer à Presidência da República.



Durante a entrevista, Kalil afirmou que se aproximou do PT porque o disseram que “era a única chance que tinha de se eleger no governo de Minas”. À época, o candidato defendia “o poder que Lula tem em Minas”, e hoje reafirmou que “tem o maior respeito por ele, como todo mundo deveria ter, porque ele é o Presidente da República”.

Na visão dele, foi um erro abandonar a PBH para concorrer ao governo. “Foi um erro meu de avaliação sair da prefeitura, mesmo conversando com toda a equipe dele [de Lula] e me respaldando. Eu saí da prefeitura de Belo Horizonte, deixei 3 anos de mandato para trás, e eu errei em fazer isso", declarou.

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Última pesquisa Atlas/Estadão divulgada nessa quarta-feira (23/9) mostra Kalil empatado tecnicamente em terceiro lugar nas intenções de voto, com 8,3% das intenções de voto, ao lado do atual governador Mateus Simões (PSD), que conquistou 5,6%, e do presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Flávio Roscoe (PL), que obteve 7,3% das sinalizações. Segundo o levantamento, a liderança é ocupada por Cleitinho, com 39,9% das intenções, seguido do deputado federal Patrus Ananias (PT), com 31%.