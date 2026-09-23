Cleitinho mira modelo de Tarcísio para segurança, saúde e educação em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A reunião do candidato ao governo de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta terça-feira (22/9), foi além da troca pública de apoios entre os correligionários.

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Em conversa com o Estado de Minas, o candidato a vice-governador na chapa do senador, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), detalhou que o encontro tratou de medidas adotadas pela gestão paulista que a candidatura mineira pretende usar como referência nas áreas de segurança pública, infraestrutura, saúde, educação e política fiscal.

Segundo Falcão, um dos principais temas discutidos foi o uso de tecnologia na segurança pública. A chapa de Cleitinho defende ampliar o videomonitoramento, recorrer a inteligência artificial e integrar as forças de segurança em Minas, iniciativas que, segundo o candidato a vice, foram debatidas com Tarcísio.

“Foi um grande encontro, uma conversa longa, muito importante para aproximar mais São Paulo e Minas Gerais, os dois principais estados da federação. O governador Tarcísio é uma das nossas maiores referências na infraestrutura, seja como ministro ou como governador de São Paulo, e na segurança pública, já que São Paulo tem utilizado muito a tecnologia, como a gente está propondo no nosso plano de governo”, detalhou Falcão ao EM.

A reunião também passou pela educação profissional. De acordo com Falcão, Cleitinho e Tarcísio conversaram sobre a expansão do ensino técnico entre estudantes do ensino médio paulista, modelo que a candidatura do Republicanos pretende replicar em Minas. “São Paulo aumentou o percentual de alunos no ensino médio fazendo ensino técnico, a gente também está defendendo e quer fazer em Minas Gerais”, disse.

Saúde e políticas para mulheres

Na saúde, a conversa envolveu a chamada “Tabela SUS Paulista”, mecanismo que a chapa de Cleitinho pretende adaptar para criar uma “tabela mineira” de procedimentos, exames e cirurgias. Segundo o governo de São Paulo, a iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado da Saúde, remunera instituições filantrópicas em valores até cinco vezes superiores aos previstos na tabela nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os recursos adicionais são integralmente custeados pelo Tesouro estadual e repassados pelos procedimentos realizados pelo SUS. À reportagem, Falcão ressaltou que a proposta da chapa é adotar um mecanismo semelhante em Minas para elevar os valores pagos por determinados serviços e ampliar a capacidade de atendimento. “Queremos fazer uma tabela mineira de procedimentos, de exames, de cirurgias, para que a gente consiga valores mais competitivos, de modo a acelerar e reduzir essas filas e atender melhor a população”, contou.

Falcão relatou ainda que foram discutidas políticas destinadas às famílias e mães atípicas e iniciativas voltadas às mulheres desenvolvidas pelo governo paulista.

Incentivos fiscais e IPVA

A política de atração de investimentos também entrou na pauta. Falcão comparou o modelo de incentivos fiscais adotado pelos dois estados e defendeu mudanças na gestão mineira. “Minas tem hoje uma política de isenção fiscal por empresa, o que não é o ideal, inclusive juridicamente. Lá é por setor, é muito mais justo e proporcionalmente bem menor do que Minas Gerais”, declarou.

A tributação sobre veículos também entrou na conversa. Uma das propostas de Cleitinho para o governo de Minas é reduzir a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tema que a chapa tem explorado ao longo da campanha. “Em São Paulo, não se cobra IPVA de moto e o IPVA, no geral, também é mais barato que em Minas, o que mostra a necessidade de Minas se tornar mais competitiva nessa questão também.”

Troca de apoios

Além da discussão sobre políticas públicas, a passagem de Cleitinho por São Paulo consolidou uma troca de apoios entre as duas candidaturas do Republicanos. Tarcísio, que tenta a reeleição, gravou vídeos para a campanha do senador mineiro, enquanto Cleitinho declarou apoio ao governador paulista.

“Eu estou muito entusiasmado com essa chapa, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença em Minas Gerais. E a gente está aqui para dar suporte, para trocar experiência. Tenho certeza de que essa parceria vai dar muito certo”, disse Tarcísio, em vídeo publicado nas redes sociais.

Cleitinho chamou o correligionário de “melhor governador do Brasil”. Falcão também apontou o paulista como referência para a chapa mineira. “Tarcísio é uma grande referência para nós aqui em São Paulo. Um trabalho referência em segurança pública, em infraestrutura, atração de investimentos. É ao lado dos bons, como já diz aquele ditado de Minas Gerais, que a gente fica ‘mió’”, disse o candidato a vice.

O encontro também ocorre enquanto Cleitinho, líder nas pesquisas de intenção de voto, busca ampliar sua base no campo da direita, em busca de uma possível vitória no primeiro turno. Durante a campanha, o senador declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, apesar de o PL ter candidato próprio ao governo mineiro, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Durante agenda em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro também fez um aceno à candidatura de Cleitinho. Na ocasião, afirmou ter “a honra de ter dois dos melhores candidatos apoiando a nossa candidatura à Presidência aqui em Minas Gerais”.

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Nos bastidores, Cleitinho chegou a ser apontado como o nome que teria o apoio de Flávio na disputa pelo governo mineiro. A indefinição sobre a candidatura do senador durante a pré-campanha, porém, levou o PL a optar por uma candidatura própria no estado. Ainda assim, candidatos da sigla em Minas têm deixado a campanha de Roscoe para apoiar Cleitinho publicamente.

