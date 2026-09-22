Cleitinho vai a São Paulo e grava com Tarcísio

O candidato ao governo de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) esteve em São Paulo nesta terça-feira (22/9) e trocou apoio com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição.

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O paulista gravou vídeos para a campanha de Cleitinho, que chamou o aliado de “melhor governador do Brasil”.

“Tarcísio é uma grande referência para nós aqui em São Paulo. Um trabalho referência em segurança pública, em infraestrutura, atração de investimentos. É ao lado dos bons, como já diz aquele ditado de Minas Gerais, que a gente fica ‘mió’”, endossou Luís Eduardo Falcão (Republicanos), vice da chapa de Cleitinho.

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Já o governador paulista disse: “Eu estou muito entusiasmado com essa chapa, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença em Minas Gerais. E a gente está aqui pra dar suporte, para trocar experiência. Tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo”.

