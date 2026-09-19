Desconfiança no STF bate recorde e chega a 48%, diz Datafolha

A parcela de eleitores que afirma não confiar no Supremo Tribunal Federal (STF) chegou ao maior patamar registrado pelo Datafolha desde o início da série histórica, em 2012. Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (18/9) mostra que 48% dos entrevistados dizem não confiar na Corte, cinco pontos percentuais acima do índice registrado em março.

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Na rodada anterior, 43% manifestavam desconfiança em relação ao Supremo, percentual que, até então, representava o recorde da série. Agora, além dos 48% que dizem não confiar no tribunal, 35% afirmam confiar um pouco e 14% disseram confiar muito.

O resultado coloca numericamente o STF à frente das demais instituições avaliadas quando o critério é a desconfiança. O Congresso Nacional e os partidos políticos aparecem com 45% cada, enquanto a Presidência da República registra 42%.

Tensão no Supremo

A piora na avaliação do Supremo ocorre em um período de forte exposição da Corte, após a divulgação de documentos e mensagens relacionados às investigações sobre o Banco Master.

A crise ganhou novos contornos depois que o ministro André Mendonça retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e um número atribuído ao ministro Alexandre de Moraes.

Nos dias seguintes, outros documentos e mensagens vieram a público, embora parte do material continue sob sigilo. Os registros também contêm referências aos ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques e a familiares de integrantes do Supremo.

A repercussão chegou ao plenário da Corte na terça-feira (15/9), quando os ministros se reuniram para analisar a possibilidade de abertura de uma investigação contra Moraes em razão das conversas atribuídas a ele e Vorcaro no relatório solicitado por Mendonça.

O mérito da questão, porém, não chegou a ser analisado. A sessão teve discussões entre os magistrados e terminou depois que Flávio Dino pediu vista, o que adiou o prosseguimento do julgamento por até 90 dias.

Dados técnicos

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04029/2026. A pesquisa Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 municípios entre 15 e 17 de setembro.

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A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O custo informado é de R$ 307.641,60, pago pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.